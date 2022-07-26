شراكة بين فوري و«zVendo» لتعزيز قبول الدفع في التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة فوري العاملة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية عن توقيعها شراكة استرتيجية مع zVendo.com العاملة في توفير حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة، بهدف إتاحة أنظمة “Fawry accept” المثالية في مجال قبول المدفوعات الإلكترونية لعملاء zVendo.com من رواد التجارة الإلكترونية في السوق المصرية.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج حلول Fawry accept وzVendo.com في مجال تأسيس التطبيقات والمواقع الإلكترونية؛ مما يجعل رقمنة أعمال التجار بالكامل تتم بسهولة ويسر وفي وقت قصير وبأسعار تنافسية، وسيتمكن عملاء zVendo.com أصحاب الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الاستفادة بأكثر من حل من حلول قبول الدفع الإلكتروني مثل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية “Fawry POS”، وربط ودمج الدفع الإلكتروني على المواقع، بالإضافة إلى الاستمتاع بمميزات برامج الولاء التي تقدمها فوري للعملاء.

وتهدف فوري إلى توسيع نطاق أنظمة “Fawry Accept” والوصل إلى شرائح مختلفة من شركات التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة الناشطة في التجارة السريعة، وإثراء سوق الأعمال المصري بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية وحلول قبول الدفع.

وتعد zVendo.comالشركة الوحيدة في مصر التي توفر حلول تجارة إلكترونية متكاملة وخدمات تجارية شاملة من خلال مكان واحد فقط لعملائها، وهي حاصلة على جائزة فى مجال التجارة الإلكترونية, وهذا من أجل تقديم تجربة دعم مثالية وحلول محلية فريده لعملائها.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرحت هبة العوضي رئيس قطاع القبول والاستحواذ بشركة فوري: “تتبنى شركة فوري رؤية متكاملة ترتكز حول تلبية احتياجات العملاء وذلك من خلال التوسع بقاعدة العملاء وتنويعها عن طريق عقد الشراكات المختلفة في كافة القطاعات، وتمثل شراكتنا مع zVendo.com الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، كذلك ستساعدنا في مهمتنا لتعزيز تجربة الدفع عبر الإنترنت في مصر، بأفضل الأسعار الموجودة في السوق”.

وقال طارق بكرى الرئيس التنفيذى, والشريك المؤسس لـ zVendo.com: “نحن متفائلون جدا بشراكتنا الاستراتيجية مع فورى» ومتأكدون أننا معا سنقدم للتجار في مصر تجربة تجارة إلكترونية متكاملة وشاملة “.

وأضاف أن السوق المصرية ضخمة وهناك أكثر من 250000 تاجر يمكنهم الاستفادة من خدمات وحلول Fawry و zVendo.com.

وصرح سامح عبد الفتاح المؤسس ورئيس التكنولوجيا لـ zVendo.com بأن دمج كل من حلول zVendo.com و Fawry سوف يسمح للتجار بالحصول على تجربة سلسة وذلك لتمكين التجار من التركيز على نمو أعمالهم.