شراكة بين فودافون وماستركارد وأمان لتقديم خدمة السحب والإيداع

سهير محمدأعلنت شركات "ماستركارد" و"فودافون" و"أمان" للدفع الإلكتروني عن شراكة جديدة بينهما، وأضافت "ماستركارد" خدمات شركة أمان إلى منظومة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة من خلال فودافون كاش. وتُعد الشراكة الجديدة نموذجاً يحتذى به للتعاون التكنولوجي المطلوب لتلبية احتياجات المستخدمين، وبلغ عد

سهير محمد

أعلنت شركات “ماستركارد” و”فودافون” و”أمان” للدفع الإلكتروني عن شراكة جديدة بينهما، وأضافت “ماستركارد” خدمات شركة أمان إلى منظومة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة من خلال فودافون كاش.

وتُعد الشراكة الجديدة نموذجاً يحتذى به للتعاون التكنولوجي المطلوب لتلبية احتياجات المستخدمين، وبلغ عدد المتعاملين بهذه الخدمة على نظام ماستركارد 8 ملايين مواطن، كما ارتفع عدد عمليات الدفع والتحويل بصورة ملحوظة مع بداية هذا العام.

وتُمثل الشراكة بين ماستركارد وفودافون وشركة ” أمان” للدفع الإلكتروني– إحدى شركات راية القابضة- إضافة هامة لتعزيز الخدمات التي يمكن إتاحتها للعملاء عن طريق أكثر من 25 ألف منفذ وأكثر من 140 فرعًا متخصص على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للدفع والتحصيل.

وفي إطار التعاون المشترك بين الشركات الثلاث تم وضع خطة تنفيذية لتفعيل الخدمة تبدأ بإطلاق خدمة سحب وإيداع الأموال على محفظة فودافون كاش من خلال فروع ومنافذ شركة أمان في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة فودافون تُعد واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال إصدار المحافظ الإلكترونية ” فودافون كاش”.

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني: “تمثل شراكتنا مع ماستركارد وفودافون مصر خطوة هامة لتعزيز تواجد أمان في السوق المحلي في مجال الدفع الإلكتروني. كما يُعد هذا التعاون أولى خطوات الشركة نحو اقتحام قطاع تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية”.

وأوضح وهبي أن شركة أمان تضع هذه الأهداف على رأس أولوياتها، وتسعى من خلال منافذها وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات لزيادة نسبة المتعاملين عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة للقيام بالعديد من المعامالات، مثل تحصيل الفواتير واستقبال التحويلات والخدمات الأخرى بطريقة سهلة للمواطن وبعيدة تماماً عن تداول الكاش.

من ناحية أخرى، أكد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر: “نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير الخدمات التي نقدمها لعملاء فودافون وتلبية احتياجاتهم، ما تسعى إليه فودافون باستمرار من خلال تعاونها مع شركائها في النجاح مثل شركة “أمان” وشركة “ماستركارد”.

وأضاف أن فودافون تسعى دائما لتوقيع العديد من الشراكات وإطلاق المبادرات الخدمات التي تتواكب مع خطة التحول الرقمي، وتعزز تحقيق الشمول المالي في مصر ، مما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة لعملاء فودافون، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

من جانبها تقوم شركة ماستركارد، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا و حلول الدفع، بدور محوري في دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة والمجلس القومي للمدفوعات لتقليل التداول النقدي وزيادة المدفوعات الإلكترونية والرقمية، أكد محمد عاصم – مدير شركة ماستركارد مصر – على التزام الشركة المتواصل بتطوير وزيادة المتعاملين عبر منظومة الدفع الرقمي واستمرار تقديم خدمات إلكترونية جديدة تسهل حياة المواطنين وتساعد على تحقيق المزيد من الشمول المالي، لذلك تُعد إضافة خدمات أمان إضافة جديدة تساعد شراكئنا من البنوك وشركات المحمول في التوسع في إصدار خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول للمزيد من عملائهم.

وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال عاصم: “إننا سعداء للغاية لتوقيع هذه الشراكة ونود أن نهنئ شركة أمان وفودافون على إطلاق خدمة السحب والإيداع من خلال منافذ شركة أمان ونتطلع لإطلاق المزيد من خدمات الدفع الإلكتروني قريباً”.

وتبرز أهمية خدمة سحب وإيداع الأموال عبر المحافظ الإلكترونية من كونها إحدى أهم الخدمات التي اعتمدت عليها الدول الناشئة.

أما في مصر، فقد حققت التجربة نجاحاً قويًا منذ إطلاقها ومن المتوقع زيادة عدد المتعاملين خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل سعي الشركات والبنوك للربط بين المحفظة الإلكترونية والخدمات الأخرى مثل دفع الفواتير والأقساط ليس فقط تحويل الأموال.

يذكر أن منظومة تحويل والدفع عن طريق الهاتف المحمول أطلقتها ماستركارد عام 2013 هي المنظومة التي تستهدف زيادة استخدام المواطنين لخدمات تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، فقد وصل عدد العملاء من مستخدمي هذه الخدمة على نظام ماستركارد 8 ملايين، ويقدم هذه الخدمة أكثر من 9 بنوك بالإضافة إلى شركتي محمول.