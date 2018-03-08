شراكة بين فودافون وليفربول الإنجليزى

المال – خاصأعلنت شركة "فودافون مصر"، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رعاية وشراكة مع نادي ليفربول الإنجليزي العريق، وذلك في مفاجأة مدوية بعالم كرة القدم على المستويين المحلي والأوروبي، لتقدم من خلال هذه الشراكة الاستثنائية محتوى رياضي عالمي لعشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر، وتوفير محتوى لمتابعة

المال – خاص

أعلنت شركة “فودافون مصر”، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رعاية وشراكة مع نادي ليفربول الإنجليزي العريق، وذلك في مفاجأة مدوية بعالم كرة القدم على المستويين المحلي والأوروبي، لتقدم من خلال هذه الشراكة الاستثنائية محتوى رياضي عالمي لعشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر، وتوفير محتوى لمتابعة أهم أخبار نادي ليفربول ولاعبيه، بما في ذلك أبرز لحظات المباريات ومعسكرات التدريب، ولقاءات مع اللاعبين وفيديوهات للأهداف المتاحة على قنوات ليفربول الرياضية.

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على حرص الشركة على تقديم خدمات ومحتوي رياضي متميز، وذلك تلبيةً لاحتياجات عملائها واهتمامهم بمتابعة أخبار كرة القدم الانجليزية ونادي ليفربول العريق ذو الشعبية الكبيرة في مصر، ووقع عقد الشراكة من جانب فودافون الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر فرومان ومن جانب ليفربول بيلي هوجان، المدير التنفيذي لنادي ليفربول.

وتُعد الشراكة مع نادي ليفربول إضافة كبيرة للمحتوى الرياضي المميز الذي تقدمه فودافون لعملائها بالفعل، خاصة وأن سفير العلامة التجارية “محمد صلاح” هو أيضًا نجم الفريق، ليتمكن عملاء فودافون من متابعة الأخبار والمحتوى الخاص بالنجم وفريقه بنادي ليفربول.

وصرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر قائلًا أن الشركة بدأت عام 2018 بداية شرسة ونارية وذلك بالإعلان عن شراكتها مع النجم المصري محمد صلاح، لتستمر على نفس الوتيرة القوية خلال العام بالإعلان عن التعاقد مع ليفربول أحد أكبر الأندية الإنجليزية والذي استطاع أن يحقق مكانة فريدة في مصاف الأندية الإنجليزية، وبالتالي لتتصدر هذه الشراكة الحصرية الجديدة مع النادي عالم كرة القدم لعام 2018.

وأضاف فرومان أن فودافون حريصة على تبوء مكانة مميزة في عالم كرة القدم، لمواكبة رغبات عملائها المصريين المتزايدة في توفير محتوى كروي متميز ومتابعة لاعبها المفضل في الدوري الإنجليزي.

وأضاف فرومان أن فودافون حريصة على تبوء مكانة مميزة في عالم كرة القدم، لمواكبة رغبات عملاءها المصريين المتزايدة في توفير محتوى كروي متميز ومتابعة لاعبها المفضل أهم أخبار نادي ليفربول ولاعبيه.

من جانبه، صرح بيلي هوجان المدير التنفيذي لنادي ليفربول أنه فخور بالشراكة مع فودافون ، مضيفًا أن نادي ليفربول الإنجليزي يتمتع بجماهيرية هائلة في مصر وله قاعدة مشجعين كبرى ومن خلال الشراكات الإقليمية مثل هذه الشراكة الجديدة مع فودافون مصر، يمكن للمشجعين النادي التمتع وتبادل شغفهم لكرة القدم وليفربول بطريقة فريدة من نوعها.

وأضاف هوجان ” فنحن متحمسون بهذه الشراكة لجذب المزيد من مشجعي ومحبي كرة القدم في القارة السمراء وتحديدًا في مصر نتطلع إلى جعل المشجعين المصريين أقرب إلى النادي من خلال تقديم المحتوى متميز.

