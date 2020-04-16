شراكة بين «فودافون» و«التضامن» وبنك ناصر لخدمة 20 ألف من أصحاب المعاشات

كشف محمد عبد الله رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة فودافون مصر، عن عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لتقديم النفقات الشهرية والتسهيلات الخدمية من خلال محفظتها الإلكترونية “فودافون كاش” التي تستهدف 20 الف من مشتركي صناديق المعاشات التابعة للوزارة.

وقال عبد الله في بيان اليوم الخميس إن تلك الخطوة تستهدف تيسير المعاملات الالكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر وتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتيح خدمات “فودافون كاش” بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الانترنت.

واضاف: “ندرك أهمية هذه الخدمة لكبار السن والأسر التي تسير حياتها من خلال المعاشات فقط كمصدر رئيس لقوتها، وهو ما يجعلها ضمن أولوياتنا لضمها إلى حلولنا للرقمنة”.