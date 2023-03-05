شراكة بين «فواتيرك» و «أوردر» لتطوير قطاع المطاعم بحلول مبتكرة

اعلنت شركة “فواتيرك” للمدفوعات الإلكترونية وشركة “أوردر”، للطلبات عبر الإنترنت للمطاعم، بالإعلان عن شراكة استراتيجية تم توقيعها بينهما خلال منتدى CAFex لتقديم حلول متكاملة لقطاع المطاعم.

ويعمل لدى شركة فواتيرك، حاليًا أكثر من 8000 تاجر في قطاعات عدة ، لتمكين المطاعم من تلقي الطلبات من خلال موقع إلكتروني وتطبيق للهاتف، مع ربط هوية المطعم مباشرة بحلول دفع مختلفة تتيح لهم تلقي الطلبات دون أي عمولات.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين في مجال الدفع وتكنولوجيا المطاعم ستتتاح جميع طرق الدفع عبر الإنترنت وخارجه، مما يوفر تجربة سهلة وسلسة لعملائها.

من جانبه، قال وليد الروبي، الرئيس التنفيذي لشركة فواتيرك: “نحن متحمسون للتعاون مع شركة “أوردر” لتقديم حلول متكاملة لقطاع المطاعم من خلال خبرتنا في مجال المدفوعات الرقمية والحلول التكنولوجية للطلب”.

وأضاف: “نعتقد أنه يمكننا إحداث ثورة في الطريقة التي تتلقى بها المطاعم الطلبات والمدفوعات، مما يجعلها أسهل وأكثر ملاءمة لكل من العملاء وأصحاب المطاعم.”

وتابع:” لن تؤدي الحلول المتكاملة التي تقدمها “فواتيرك” و “أوردر” إلى تحسين كفاءة قطاع المطاعم فحسب، بل ستعزز أيضًا تجربة العملاء. ستستفيد المطاعم من الحلول المتكاملة للمنصة من خلال تبسيط عملياتها وتقليل تكاليف المعاملات وتوفير تجربة أفضل لعملائها”.

وقال عبد العزيز السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة “أوردر”: “يسعدنا أن نتعاون مع فواتيرك لتقديم هذا الحل المتكامل لقطاع المطاعم من خلال العمل معًا ، يمكننا أن نقدم للمطاعم حلاً شاملاً يوفر تكاملاً سلسًا وواجهة سهلة الاستخدام وخدمة عملاء ممتازة.”

يشار إلى أنه تم توقيع الشراكة بين الشركتين خلال منتدى CAFex ، حيث تمكنت الشركتان من عرض حلولهما المبتكرة والتزامهما بنمو قطاع المطاعم.