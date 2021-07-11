شراكة بين «فاليو» و«لاند مارك» لتسهيل تمويل عمليات البيع بالقسط

لتمويل مشتريات العملاء من العلامات التجارية التى تديرها في مصر ، وهي ماكس وهوم سنتر وسبلاش وبيبي شوب .

وقعت شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر،التابعة للمجموعة المالية هيرميس، اتفاقية شراكة جديدة مع “لاند مارك جروب” التجارية، لتمويل مشتريات العملاء من العلامات التجارية التى تديرها في مصر، وهي ماكس، وهوم سنتر، وسبلاش، وبيبي شوب .

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن فاليو ووصل “المال” نسخة منه.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة لاند مارك التجارية لما تمتلكة من علامات تجارية مميزة فى قطاعات تستهدف ڤاليو التوسع فيها وجذب أكبر عدد من عملائها، لا سيما أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف التواجد في مختلف محافظات مصر .

وأضاف حسونة أن هدف الشركة الاساسي هو تنظيم عملية المدفوعات الالكترونية وإتاحة أكبر تمويل ممكن للعملاء يمكن أن يساعدهم على زيادة مشترياتهم من مختلف القطاعات مضيفا أن ڤاليو تستهدف القطاعات التى يوجد بها نشاط يومي ومرتبطة بحياة العملاء سواء مشتريات الملابس أو الأثاث أو الإطارات ،ومؤخرا دخلت في نشاط التشطيبات خاصة وأن الشركة تتيح حد أدنى لتمويل المشتريات بنحو 500 جنيه ويرتفع الى 200 األف جنيه ويصل إلى 290 ألف جنيه.

وأشار الى أن نجاح ڤاليو يكون من خلال إقتناع الشركاء وايمانهم بآلية مساعدة ڤاليو فى دعم الأنشطة التجارية لديهم وزيادة رغبة العميل فى الشراء.

قال محمد مرسي المدير العام الإقليمى لشركة لاند مارك جروب، إن المجموعة متواجة في السوق الخليجي والمصري منذ أكثر من 47 عاما، من خلال أكثر من 15 ماركة تجارية منهم 4 علامات تجارية في مصر ، تمثل ماكس و سبلاش وبيبي شوب وهوم سنتر ،وبالتالي نسعي لزيادة حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة بنحو من 10 الى 15 % سنويا للتواكب مع خطة الشركة في التوسع في جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف أن التعاون مع فاليو يحقق نموا في حجم مبيعات العلامات التجارية، ويساعد الشركة على التوسع بشكل أكبر وزيادة حجم عملائها وتسهيل زيادة المبيعات خاصة من الملابس والأثاث خاصة وان الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع من 22 إلى 60 فرعا خلال 3سنوات .