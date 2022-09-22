شراكة بين «عربية للتطوير» و«تنوير» لبناء مدرسة دولية بمشروع Sun Capital

وقعت شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري عقدا مع شركة “تنوير” لبناء وتشغيل مدرسة دولية شاملة لجميع المراحل التعلمية داخل مشروع Sun Capital بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد التوقيع المهندس طارق شكري مؤسس مجموعة عربية، وعمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة “تنوير” لتقديم الخدمات التعليمية بالمدرسة الدولية بالمشروع.

وتعتزم شركة عربية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليون جنية لصالح بناء المدرسة الدولية بالمشروع حيث سيتم بناء المدرسة على مساحة إجمالية تقدر بـ18 ألف متر مربع بمشروع Sun Capital، ومن المتوقع أن تنتهى أعمال بناء المدرسة في نصف العام المقبل 2023.

قال المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري ، إن “الشركة ستستمر في تطوير مشروع Sun Capital من جميع الأنشطة ، وأهمها التعليمية بكل مراحلها المختلفة ، حيث إن توقيع عقد الشراكة لبناء مدرسة دولية داخل المشروع سيتم بأحدث الإمكانيات التعليمية بجودة عالمية”.

يذكر أن شركة عربية تشارك بمعرض سيتي سكيب 2022 لعرض مشروعها المميز Sun Capital بجانب مشروعاتها الاخرى المتواجدة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، وخلال فترة المعرض يتم تقديم عرض على الوحدات بـSun Capital بـ0% مقدم وقسط يصل لـ10 سنوات مع التسليم الفوري للوحدات.