شراكة بين «طلبات» و«سبينيس» لتوفير منتجات البقالة والأدوات المنزلية للعملاء

أعلنت شركة طلبات لطلب خدمات التوصيل اونلاين ، عن شراكتها مع سلسلة متاجر السوبر ماركت سبينيس، لإتاحة الآلاف من منتجات البقالة والأدوات المنزلية اليومية للعملاء عبر التطبيق.

وصرحت نيفين الفار، رئيس القطاعات الجديدة في شركة طلبات مصر: ” نعمل في طلبات باستمرار على تحسين فئات منتجاتنا وتلبية احتياجات عملائنا اليومية بشكل أفضل”، مؤكدة أن الشراكة مع سلسلة ضخمة مثل سبينيس هي خطوة أخرى مهمة نحو تقديم تجربة مدهشة والاستفادة من التكنولوجيا لربط العملاء بالأعمال المحلية.”

وتتيح الشراكة التي تضم 14 متجرًا من متاجر سبينيس للعملاء، الطلب من مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع المنزلية عالية الجودة ليتم توصيلها الي الشيخ زايد، 6 أكتوبر، الهرم، القاهرة الجديدة، المعادي، المقطم، مدينة نصر، مدينة الشروق والإسكندرية.

وقال محمود الجمل، مدير التجارة الإلكترونية في سبينس: ” نحن متحمسون للانضمام إلى منصة طلبات حيث نستهدف وصول سبينيس إلى عملاء أكثر من خلال قنوات متنوعة، بصفتنا سلسلة متاجر بيع بالتجزئة تقدم خدماتها لملايين المصريين كل يوم منذ عام 1924 ونتطلع إلى تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة والقيمة لقاعدة عملاء المنصة التي تبلغ الملايين في جميع أنحاء البلاد”.

وتقدم طلبات خدمات توصيل الطعام من أكثر من 25 ألف علامة تجارية وما يقارب 50 ألف فرع، فيما يعمل مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة، طلبات مارت، على تسليم البقالة للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط.ويتمحور اهتمامنا حول عملائنا وشركائنا وسائقينا، إلى جانب المجتمعات التي نعمل بها، فقد نجحت طلبات خلال عام 2020 على تسهيل التبرع بأكثر من 340 ألف وجبة و44 ألف دواء للمحتاجين، فضلاً عن التبرع بما يزيد على 1.3 مليون يورو لصالح الأعمال الخيرية.