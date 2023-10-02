شراكة بين شنايدر إلكتريك وAVEVA لتوزيع منتجات البرمجيات الصناعية بمصر

أعلنت شنايدر إلكتريك العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أنها أصبحت الآن الموزع الرسمي الحصري لأڤيڤا (AVEVA) في السوق المصرية عبر شراكة بينهما، وهي الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية ، ما يتيح للشركتين تسريع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي المحلي.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال الحدث الأول من نوعه المخصص لحلول البرمجيات من تنظيم شنايدر إلكتريك بالشراكة مع أڤيڤا، بحضور عدد من الشركاء المتخصصين في مجال دمج الأنظمة والشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs) وموزعي حلول التحكم الآلي.

واستعرضت شنايدر إلكتريك وأڤيڤا أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال البرمجيات، ونماذج الأعمال الجديدة والبرامج المخصصة للشركاء والمنتجات والحلول الجديدة التي يتم تقديمها للسوق.

تتميز حلول البرمجيات المقدمة من أڤيڤا – والتي تتولى شنايدر إلكتريك توزيعها في مصر- بأنها محايدة ويمكن استخدامها مع أي علامة تجارية، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية للأجهزة والمعدات. تتنوع محفظة الحلول المقدمة من أڤيڤا لتشمل أكثر من 140 من الحلول البرمجية الملائمة لمختلف الصناعات وعلى رأسها المياه ومعالجة مياه الصرف، والبنية التحتية، والمدن الذكية.

كما أن تلك الحلول تتناسب مع مختلف المشروعات بإختلاف أحجامها كما يمكن تعديلها لتناسب المتطلبات الخاصة للعملاء. ويمكن لحلول وخدمات شنايدر إلكتريك المتطورة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في القطاع الصناعي والحلول البرمجية من أڤيڤا معًا مساعدة الشركات في تحسين الأداء الهندسي والتشغيلي والصيانة في كافة قطاعات المؤسسات مما يسهم في زيادة معدلات الكفاءة، وتحقيق وفورات، وزيادة معدلات الربحية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة وتمكين الأفراد.

قال المهندس أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا ، إنه سيتم توحيد الجهود بهدف تعزيز وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في مصر والذي يتطلب الآن طريقة تفكير رقمية قائمة على الاعتماد على البرمجيات والبيانات ، ما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية وزيادة المرونة ومساعدتهم في التحول نحو الاستدامة



وتقدم مراكز التحكم الاقليمية AVEVA Unified Operation Center، بيانات في الوقت الفعلي للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع بالإضافة إلى خاصية الذكاء الاصطناعي التي تساعد فريق العمل على تحسين موثوقية الأصول والأداء التشغيلي مع توفير التكاليف التقنية.

وتضمنت المنتجات المعروضة أيضًا AVEVA PI System، وهو مجموعة من الحلول تتيح جمع البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي وتخزينها والوصول إليها لتزويد صناع القرار في قطاع الصناعات الحيوية بالقدرة على تحليل البيانات. كما تم عرض منتج آخر وهو نظام تنفيذ التصنيعAVEVA MES Manufacturing Execution System- ، والذي يتيح للشركات رقمنة وتحسين وإدارة عملياتها التشغيلية ونشاطات العمل عبر الأصول الصناعية.