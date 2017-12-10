شراكة بين شمس جروب وآى تو لتوزيع تكييفات TCL‎

المال – خاص وقعت مجموعة شمس اليوم اتفاقية شراكة مع شركة آى تو العاملة فى مجال توزيع أجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية والكهربائية لإطلاق تكييفاتTCL العالمية محليا. وقال محمد الركيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اي تو، إن شركته تضم 1000 موظف على مستوى الجمهورية وتمتلك فرو

المال – خاص

وقعت مجموعة شمس اليوم اتفاقية شراكة مع شركة آى تو العاملة فى مجال توزيع أجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية والكهربائية لإطلاق تكييفاتTCL العالمية محليا.

وقال محمد الركيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اي تو، إن شركته تضم 1000 موظف على مستوى الجمهورية وتمتلك فروعا منتشرة في كل المحافظات وستعمل على تلبية احتياجات المستهلك المصري من أجهزة التكييف من ماركة TCL.

وأعرب هاني شمس، رئيس مجموعة شمس عن سعادته بهذا التعاون مع الاتصالات الدولية ( اي تو ) إحدى شركات التركي القابضة والتي تعد أكبر شركة توزيع إلكترونيات في مصر، مؤكداً أن مشاركة عدد من البنوك سيساعد على تقديم تسهيلات ائتمانية للتجار والموزعين تمشيا مع مبادرة البنك المركزي.