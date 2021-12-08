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شراكة بين سويس رى للتأمين وعملاق التكنولوجيا الصيني بايدو لتغطية السيارات ذاتية القيادة

تسعى مجموعة سويس رى للتأمين جاهدة لتوفير الدعم والخدمات الشاملة للنظام البيئي للتنقل - بدءًا من تصميم المنتجات والتسعير والاكتتاب إلى إدارة المحافظ .
الشاذلي جمعة 3:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 3:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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دخلت مجموعة سويس رى للتأمين في شراكة مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “بايدو” Baidu لتوفير الخبرة في إدارة المخاطر ومنتجات التأمين المبتكرة لأعمال، وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى زيادة تطوير صناعة القيادة الذاتية وإنشاء نموذج صناعي جديد، وتلك الشراكة تسمح لمعيدي التأمين بتصميم منتجات تأمين القيادة الذاتية لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز أبحاث إدارة المخاطر وحماية التأمين للمركبات ذاتية القيادة ، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في بناء نظام بيئي شامل لخدمات التنقل.

تستهدف تصميم منتجات تأمين القيادة الذاتية

وأكدت مجموعة التأمين السويسرية أن هذه الشراكة تعد علامة فارقة في جهودها للوصول إلى مجمعات مخاطر جديدة وسد فجوة الحماية من خلال خبرتها في إدارة المخاطر وقدرات الابتكار، من خلال الجمع بين المعرفة والرؤى الخاصة بالمخاطر الخاصة بها، تأمل في استكشاف وتطوير منتجات وحلول مبتكرة بشكل مشترك، وتحفيز التحول في سلسلة القيمة وتعزيز النظام البيئي للتنقل.

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كان التركيز الأول لهذه الشراكة هو إطلاق تأمين خدمة صف السيارات المستقل، وهو أول حل تأمين على الإطلاق في الصناعة لـ Apollo Valet Parking (AVP) –  وهو منتج آلي لصف السيارات من تصميم “بايدو” سيغطي التعاون المستقبلي بين الطرفين أبحاث إدارة المخاطر وابتكار التأمين لمنصات حوسبة القيادة الذاتية، وقمرة القيادة الذكية، وسيارات الأجرة دون سائق ومنتجات القيادة الآلية الأخرى.

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دور سويس رى للتأمين فى الشراكة

تشكل القيادة الذاتية تحديات جديدة لصناعة التأمين، بما في ذلك التحديثات التكنولوجية السريعة، والمخاطر المتنوعة بشكل متزايد، والحد من توافر البيانات، ستعمل هذه الشراكة على تطوير حلول تأمين تغطي سلسلة القيمة الكاملة للقيادة الذاتية، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر وتسعير المنتج والمطالبات ومعايير بيانات الاكتتاب، سيتم تخصيص الحلول بناءً على تقنية “بايدو” المتقدمة وإحصاءات البيانات التي قدمتها الشركتين.

ووفقا لتلك الشراكة تقوم شركة التأمين  بتحليل كيفية إدراك السيارات الآلية لمحيطها وكيفية معالجتها لتلك المعلومات والاستجابة لها، تستهدف فهم كيف تتصرف هذه المركبات بشكل مختلف عن تلك التي يقودها الإنسان وتحديد هذه الاختلافات، وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بمنتجات التأمين على السيارات إلى المستوى التالي من الابتكار.

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بصفتها شركة إعادة تأمين عالمية رائدة، تتمتع المجموعة السويسرية بتاريخ طويل في إجراء استثمارات تطلعية في مجال الخبرة في مجال مخاطر القيادة الآلية، عملت الشركة السويسرية عن كثب مع شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة ومصنعي المعدات الأصلية ومراكز الاختبار للحصول على فهم أعمق لسلوك وأداء المركبات وبناء منتجات وحلول تأمينية مخصصةK  تسعى مجموعة سويس رى جاهدة لتوفير الدعم والخدمات الشاملة للنظام البيئي للتنقل – بدءًا من تصميم المنتجات والتسعير والاكتتاب إلى إدارة المحافظ والمطالبات.

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بقلم الشاذلي جمعة

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