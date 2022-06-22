شراكة بين «سلامة» ومنصة WELLX لتقديم خطط تأمين صحية للأفراد والمؤسسات

أعلنت كل من شركة سلامة العربية الإسلامية للتأمين، إحدى مزودي حلول التكافل المطابقة للشريعة الإسلامية، ومنصة Wellx، التي تُعتبر المنصة الأولى من نوعها لخدمات التأمين الصحي، عن شراكة لتوسيع خدماتهما عبر تقديم خطط تأمين صحية للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن خطط التأمين التي تقدمها Wellx تهدف إلى تعزيز السعادة والصحة في المجتمعات، بالتوافق مع إستراتيجية الإمارات الوطنية لجودة الحياة 2031.

وتُعتبر Wellx منصة التأمين الأولى والوحيدة في المنطقة التي تُحفّز الأشخاص لجهة الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم، وسيثمر التعاون مع سلامة إلى تحقيق تلك الأهداف، من خلال مكافأة العملاء على سلوكهم الصحي خلال العام وتحقيقهم الأهداف المرجوة.

ويأتي التحفيز بعدة أشكال على غرار استرداد جزء من المبالغ النقدية، وتخفيف المبلغ المدفوع للتأمين، والحصول على قسائم شرائية أو على وجبات طعام مجانية والكثير غيرها.

كذلك يمكن للعملاء الاستفادة من الجوائز التي تدعمهم في خلال رحلة العافية الخاصة بهم عبر الشركاء الذين يشكّلون جزءًا من منظومة Wellx.

في هذا الإطار قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة “سلامة”: يسرُّنا التعاون مع Wellx التي تُعد أول منصة تأمين رقمية استثنائية،

ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع الخدمات التي توفرها المنصة لتشمل خطط تأمين صحية عالية الجودة، وذلك من خلال مكافأة وتشجيع العملاء على اتباع أسلوب حياة صحي يساعدهم على تحقيق أهدافهم المرجوّة”.

وأضاف: “لا شك بأن هذه الشراكة تعدّ خطوة هامة بالنسبة إلينا، في الوقت الذي نكثف فيه جهودنا من أجل رقمنة خدماتنا بالكامل، بشكل يمكّن عملاءنا من الوصول إلى بوليصات التأمين الصحي وخدماتنا المتكاملة من خلال بضع نقرات فقط”.

وتوفر خطط سلامة بالشراكة مع Wellx سهولة قصوى للعملاء في تحديد أهدافهم الصحية، والتي من الممكن أن تشمل ممارسة رياضة المشي أو التمارين الرياضية أو التأمل، أو حتى الحصول على قسط مريح من النوم لاسترداد جزءٍ من المبالغ المدفوعة للتأمين.

وأضاف مؤسسا Wellx جاويد أكبرالي وفايبهاف كاشياب: “لقد جاءت هذه الشراكة ضمن إستراتيجياتنا الهادفة إلى إبرام شراكات هادفة تشجع الناس على اتباع أسلوب حياة صحي، بشكل يساعدهم على توفير المبالغ المدفوعة لتغطية تكاليف خدمات التأمين. وستساعدنا هذه الشراكة على الوصول إلى عدد كبير من العملاء المهتمين بتحسين حياتهم الصحية بالإضافة إلى عملاء سلامة في المنطقة”.

تعاونت Wellx مع أفراد ومنصات أخرى مشابهة تساعد على تحليل فترات النوم وترصد كميّة السعرات الحرارية المتناولة وتراقب النشاطات البدنية.

وتشمل هذه المنصات WHOOP وSteppi وCoach Hamdan وCountd. كل ما تحتاجونه للحصول على المكافآت هو هاتف محمول وشبكة اتصال بالإنترنت.

وسيتمكن عملاء سلامة الذين يشتركون بخطط تأمين Wellx من الاستفادة من منظومة الشركاء التي تمتلكها Wellx في المجالات البدنية والنفسية والمالية.