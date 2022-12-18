شراكة بين «سامسونج» و «بي إم دبليو» لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

ناقش رئيس مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية مع رئيس مجموعة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات سبل تعزيز شراكتهما التجارية في مجال البطاريات، حسبما ذكرت شركة سامسونج.

وذكرت وكالة يونهاب أن رئيس مجموعة سامسونج “لي جيه-يونغ” التقى أمس بالرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إم دبليو” “أوليفر زيبسي” في مركز “بي إم دبليو” للقيادة في إنتشون، غرب سيول، من أجل تعزيز الشراكة في مجال بطاريات السيارات.

وفي مركز القيادة، أقامت “بي إم دبليو” حفلا لتسليم 10 سيارات سيدان كهربائية بالكامل من طراز “i7” مزودة ببطاريات موشورية من الجيل الخامس من تصنيع شركة سامسونج “إس دي آي”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بي إم دبليو” إن شركة سامسونج هي أحد الشركاء المهمين في أعمالها في السيارات الكهربائية، مؤكدا أن وجود المديرين التنفيذيين في سامسونج مع السيارة “i7” من “بي إم دبليو” له دلالة مهمة.

وقد قامت شركة “سامسونج إس دي آي” بتوريد البطاريات منذ عام 2013 لسيارات “بي إم دبليو” الهجينة من طراز “i3″، و”رودستير i8″ الهجينة، و”iX” الرياضية متعددة الاستخدمات، والسيارة “i4” الكهربائية بالكامل من طراز “جران كوب”.