شراكة بين سامسونج وإنتل في قطاع الرقائق ومجالات أخرى

التقى نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ مع بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في سول وناقشا التعاون في قطاع الرقائق، وفقا لما صرح به مسؤولون في سامسونج، بحسب وكالة يونهاب.

في الاجتماع، استكشف قائدا أكبر شركتين في العالم لصناعة الرقائق طرقًا للتعاون في مجالات تتراوح من رقائق الذاكرة من الجيل التالي، ورقائق المنطق، والمسابك إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وفقًا لشركة سامسونج.

الشركتان تعملان على التوافق بين وحدات شرائح ذاكرة سامسونج ومعالجات إنتل

وواصلت سامسونج وإنتل شراكتهما، حيث تعملان على التوافق بين وحدات شرائح ذاكرة سامسونج ومعالجات إنتل، لتطوير الجيل التالي من تقنيات شرائح الذاكرة.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة لمصنع سامسونج للرقائق في بيونجتيك، جنوب سول، على هامش قمته مع الرئيس يون سيوك-يول.

سامسونج تتفوق على إنتل في تصنيع الرقائق

وقد تفوقت شركة سامسونج للإلكترونيات على شركة إنتل لتصبح صانع الرقائق رقم 1 في العالم من حيث الإيرادات العام الماضي، حيث حققت أرباحًا قدرها 82.3 مليار دولار مقارنة بـ 79 مليار دولار سجلتها إنتل، لتعود بهذا إلى المركز الأول بعد 3 سنوات.

سامسونج تبدأ إنشاء مصنع إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 17 بليون دولار في أمريكا

من ناحية أخرى، تبدأ شركة سامسونج، عملية إنشاء مصنع إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 17 بليون دولار في مدينة تايلر في ولاية تكساس الأمريكية الشهر الجارى.

وكشفت شركة سامسونج فرع أوستين في تقرير صحفي على الإنترنت مؤخرا عن تطورات لمشروع بناء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات في تايلر وأحدث صورة لتطوير المشروع.

وصرحت سامسونج، في التقرير: “اكتملت عملية تسوية التربة تقريبا، وتجري عمليات بناء طرق داخلية ورصف موقع وقوف السيارات، وستبدأ عملية الإنشاء الأساسية وردم باطن الأرض ابتداء من شهر يونيو القادم”.

وسبق أن أفادت مصادر بأن سامسونج، ستحتفل ببدء إنشاء المصنع بصورة معلنة قبل بدء عملية الإنشاء بصورة حقيقية خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع حضور الحفل العديد من المسئولين الكبار في ولاية تكساس ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يشار إلى أن مصنع إنتاج أشباه الموصلات في تايلر سيقام على مساحة 5 ملايين متر مربع لإكماله وتشغيله في النصف الثاني من عام 2024.

وتخطط سامسونج، في المصنع الجديد لإنتاج أشباه الموصلات للأنظمة الحديثة في قطاعات شبكة الجيل الخامس والحوسبة عالية الأداء والعقل الصناعي وغيرها .

وتدير سامسونج، مصنعا لإنتاج أشباه الموصلات منذ عام 1998 في مدينة أوستن القريبة من تايلر .