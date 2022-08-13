شراكة بين سامسونج للصناعات البيولوجية وأسترازينيكا لإنتاج الأدوية الحيوية

أعلنت شركة سامسونج للصناعات البيولوجية، ذراع التكنولوجيا الحيوية لمجموعة “سامسونج”، أنها وافقت مبدئيا على العمل مع شركة الصناعات الدوائية متعددة الجنسيات “أسترازينيكا” في التصنيع التعاقدي للأدوية الحيوية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إنها وقعت خطاب نوايا بشأن التعاون في صفقة قيمتها 350 مليار دولار أي ما يقرب من 29% من إجمالي مبيعاتها في عام 2021 بدون تفاصيل أخرى عن الصفقة.

وأفادت بأن الشركتين تبادلتا خطاب نوايا منفصل في مايو العام الماضي للتعاون في التصنيع الاستراتيجي للأدوية الحيوية.

وأضافت أن حجم الصفقة الذي لم يتم الكشف عنه في مايو العام الماضي، قد زاد مؤخرا بسبب الطلب المتزايد من أسترازينيكا مما يجعل الشركة الكورية الجنوبية ملزمة قانونيا بإبلاغ السلطات المالية به.

ووسعت الشركتان شراكتهما في السنوات الأخيرة منذ توقيعهما على اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل لإنتاج المواد والمنتجات الدوائية في سبتمبر عام 2020.

وتقوم سامسونج للصناعات البيولوجية بتصنيع مزيج من الأجسام المضادة طويلة المفعول (LAAB) ضد كورونا “AZD7442″ لشركة أسترازينيكا، وأيضا تصنيع”إمفينزي( IMFINZI)” العلاج المناعي للسرطان.

يشار إلى أنه فى نهاية مايو الماضى، أعلنت سامسونج للصناعات البيولوجية عن إغلاق مشروعها المشترك مع شركة أسترازينيكا بسبب تعليق تطوير أحد منتجات البدائل الحيوية.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من موافقة مجلس إدارة سامسونج على تصفية شركة “أركيجين” للتكنولوجيا الحيوية (Archigen Biotech Ltd.‎)، وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50%-50% تم إنشاؤه في عام 2014 مع شركة “أسترازينيكا”.

وكانت شركة “أركيجين” مسؤولة عن تطوير المنتج “SAIT101″، وهو بديل حيوي للجسيم المضاد وحيد النسيلة “ريتوكسيماب” (Rituximab) الذي يُستخدم في علاج سرطان الغدد الليمفاوية.

يُذكر أن البدائل الحيوية هي نسخة مشابهة جدا للعقارات البيولوجية المرجعية المعتمدة في العلاج بالفعل.

ولكن ورد أن شركتي “سامسونج ” و”أسترازينيكا” قررتا وقف المشروع في النصف الثاني من عام 2020، حيث بدأت الشركات المنافسة ، مثل “سيلتريون” (Celltrion Inc.‎)، في بيع منتجات مماثلة.