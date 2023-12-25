شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«سيمنس» لإزالة الكربون

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أبرمت اتفاقية مع مع شركة سيمنس إنرجي لإزالة الكربون من القطاع الصناعي بالإمارة ، بحسب وكالة رويترز.

وفقا للاتفاقية ، تتولى سيمنس إنرجي تقديم الدعم لمكتب تنمية الصناعة لتوطين قدرات الصناعات التحويلية في أبوظبي.

وستوفر سيمنس إنرجي الحلول التقنية اللازمة لتطوير تقنيات إزالة الكربون ونشرها في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.

وستبسط دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عملية الحصول على رخص صناعية وحوافز للشركات في الإمارة.

وستدعم سيمنس إنرجي جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، ومنها حلول التحول الكهربائي وتقنية الشبكات الرئيسية للطاقة وتخزين الطاقة.

وستزود سيمنس أيضا القطاع الصناعي في أبوظبي بالخبرة اللازمة لتصنيع حلول إزالة الكربون محليا.