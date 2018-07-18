شراكة بين جنرال إليكتريك ومايكروسوفت لتسريع اعتماد إنترنت الأشياء

عمر سالمأعلنت "جنرال إلكتريك" -المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE- وشركة "مايكروسوفت" -المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز MSFT- اليوم الأربعاء، عن توسعة الشراكة التي تجمع بين الطرفين، وتقديم تقنيات التشغيل والمعلومات التي تحد من العقبات التي تواجه الشركات الصناعية على صعيد تطوير مشاريع التحول الرقمي.

عمر سالم

أعلنت “جنرال إلكتريك” -المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE- وشركة “مايكروسوفت” -المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز MSFT- اليوم الأربعاء، عن توسعة الشراكة التي تجمع بين الطرفين، وتقديم تقنيات التشغيل والمعلومات التي تحد من العقبات التي تواجه الشركات الصناعية على صعيد تطوير مشاريع التحول الرقمي.

وتخطط “جنرال إلكتريك الرقمية” إلى معايرة حلول “بريديكس” على منصة “مايكروسوفت Azure”، ودمج محفظة “بريديكس” مع إمكانات “Azure” للحوسبة السحابية التي تشمل إنترنت الأشياء و”Azure” للبيانات وأدوات التحليل.

وسيتعاون الطرفان في إستراتيجيات البيع ودخول الأسواق، لتزويد المستخدمين النهائيين بأفضل حلول إنترنت الأشياء الصناعية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم “جنرال إلكتريك” منصة “مايكروسوفت Azure” ضمن كافة وحدات أعمالها كأدوات إضافية لإنترنت الأشياء وتعزيز الإنتاجية، بما في ذلك تطبيقات داخلية قائمة على حلول “بريديكس” لتعزيز الابتكار في وحدات أعمال الشركة.

وأوضح تقرير صادر عن شركة “غارتنر”، أن الشركات تتجه من “مجرد الحديث” عن إنترنت الأشياء الصناعية إلى تطبيق مفاهيم الإثبات والمشاريع التجريبية، في حين تعتبر مشاريع “إثبات المفهوم” بداية سهلة، فإن عدداً من الشركات قد باشرت بتطبيق مبادرات واسعة النطاق*.

وستساعد شراكة “جنرال إلكتريك” و”مايكروسوفت” العملاء الصناعيين في تعزيز سلاسة عمليات التحول الرقمي من خلال الجمع بين حلول “جنرال إلكتريك الرقمية” الرائدة لإنترنت الأشياء الصناعية التي تجمع وتخزن البيانات وتعمل انطلاقاً منها من جهة، وبين حضور “مايكروسوفت” الواسع في مجال الحوسبة الرقمية من جهة ثانية لمساعدة العملاء في تحويل عملياتهم إلى المجال الرقمي على كافة المستويات.

وتعتبر “بريديكس Predix” التي طورتها “جنرال إلكتريك الرقمية” منصة تطوير التطبيقات التي تزود الشركات الصناعية بكل ما يحتاجونها لبناء تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية بأمان وتبنيها بسرعة وفعالية باستخدام البرمجيات السحابية، للاستفادة من بيانات الأصول الصناعية في الحصول على معلومات قابلة للاستخدام العملي.

وتستخدم شركات صناعية رائدة مثل شركة البترول البريطانية “بي بي” و”إكسيلون” و”شيندلر” و”ميرسك” حلول “جنرال إلكتريك الرقمية”.

وفي مقدمتها تطبيقات رئيسية مثل حلول إدارة أداء الأصول (APM) وPredix ServiceMax إضافة إلى آلاف التطبيقات الأخرى المتوفرة على منصة “بريديكس” والتي قام العملاء بتطويرها لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في أصولهم، وسيساهم توظيف المزايا القوية لـ “Azure” في تسريع اعتماد محفظة تطبيقات “بريديكس”.

وتجمع الشراكة بين خبرة “جنرال إلكتريك الرقمية” في البيانات الصناعية والتطبيقات، وحلول “مايكروسوفت” السحابية للشركات، مما يساعد العملاء في تسريع الاعتماد على التطبيقات الصناعية الحديثة وتحقيق نتائج ملموسة بسرعة أكبر، وبالتالي تحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.