شراكة بين «جامعة القاهرة ساكسوني» والمعھد الدولي لطب الأسنان لدعم الاستثمار بقطاع التعليم

وقعت جامعة القاھرة ساكسوني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة – المملوكة لشركة “الأهلي سيرا” – والمعهد الدولي لطب الأسنان اتفاقية لتقديم برنامج مساعد طب الأسنان بالجامعة بغرض دعم الاستثمار في قطاع التعليم .

تعد شركة الأھلي سیرا للخدمات التعلیمیة ھي شركة مؤسسة بین شركتي القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة CIRA والأھلي كابیتال القابضة ACH- الذراع الاستثماري للبنك الأھلي المصري .

ووفقًا لبيان صحفي، حضر التوقیع الدكتور حسن القلا رئیس مجلس ادارة شركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة ورئیس مجلس أمناء جامعة القاھرة ساكسوني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة وكریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأھلي كابیتال القابضة والدكتور حسن عسیران مؤسس ورئیس المعھد الدولي لطب الأسنان IDI والدكتور إبراھیم منصور العضو المنتدب لشركة Hwak Kittyومحمد القلا العضو المنتدب لشركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة.

يشرف المعهد الدولي لطب الأسنان IDI على برنامج مساعد طب الأسنان المتضمن في اتفاقية التعاون، ويهدف لتبادل المعرفة والتدريب اليدوي على أساليب ممارسة طب الأسنان الحديثة، خاصة أن التقدم في مجال صحة الأسنان خلال 20 عاما الماضية أدى إلى التغيير إلى الأفضل، ما يتطلب فريق دعم مدرب جيدًا بجانب طبيب الأسنان المعالج لإدارة عيادة أو مركز ناجح، حيث يعد مساعد طب الأسنان المدرب جيدًا وأخصائي صحة الأسنان ومنسق المريض ومدير المكتب من العناصر الرئيسية التي تساهم في نجاح ممارسة طب الأسنان الحديثة.

الجدیر بالذكر أن جامعة القاھرة ساكسوني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة (CSU (تتیح للطلاب من خلال البرنامج فرصة الحصول على دبلوم متخصص في غضون عامین أو درجة البكالوریوس بعد أربع سنوات، كما یمكن للطلاب التأھل للحصول على شھادة Meister الألمانیة والتي تعد واحدة من أعلى الدرجات المرغوبة في العدید من الصناعات بسوق العمل وتجعلھم مؤھلین للعمل في الاتحاد الأوروبي.

كما تتیح توفیر فرص متكافئة لكل طالب مصري في الحصول على تجربة تعلیمیة متمیزة وسیكون للشراكة دور كبیر في إتاحة الفرص للطلبة وزیادة القدرة الاستیعابیة للعملیة التعلیمیة مما سوف ینعكس بالإیجاب على أبنائنا في المستقبل.

وعقب التوقیع صرح الدكتور حسن القلا بأن شركة الأھلي سیرا لدیھا إیمانا كاملا بتطویر المنظومة الصحیة والتعلیمیة والخدمیة في مصر وأن التعاون مع IDIھدفه خلق كوادر جدیدة في السوق المصرية وذلك من خلال تحسین الخدمة الصحیة في قطاع الأسنان، مؤكدا ثقته في ان خبرة IDI الكبیرة بولایة فرجینیا بالولایات المتحدة الأمریكیة في مجال جودة الرعایة الصحیة للأسنان وبالتعاون مع جامعة القاھرة ساكسوني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة سوف تقدم برنامج یفید قطاع علاج الأسنان المتنامي في مصر.

كما صرح كریم سعادة بأن ھذه الاتفاقیة تأتي في إطار استراتیجیة شركة الأھلي CIRA للخدمات التعلیمیة للمساھمة في تطویر المنظومة التعلیمیة بھدف تقدیم مستوى تعلیم عالي الجودة لجمیع فئات المجتمع المصري متضمنة مجال طب الأسنان، وامتدادا لدور الشركة في ھذا المجال.