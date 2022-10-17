شراكة بين «تيهان» الكورية و«أرامكو» السعودية في مجال مشروعات الطاقة

أعلنت شركة تيهان للكوابل الكورية اليوم الإثنين أنها ناقشت مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للبترول في العالم سبل التعاون بين الشركتين في سيول يوم الجمعة الماضي، بحسب وكالة يونهاب.

وحضر الاجتماع كل من النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في شركة أرامكو السعودية أحمد السعدي والمدير التنفيذي لشركة أرامكو كوريا متيب الحربي ومدير التوريد لأرامكو كوريا العتيبي ورئيس مجموعة هوبان للهندسة والإنشاءات كيم سيون كيو ورئيس شركة تيهان للكوابل نا هيونغ-كيون.

وفي الاجتماع، طلبت شركة تيهان من الجانب السعودي الدعم لمشروع بناء مصنع انتاج الكوابل عالي الجهد في السعودية واقترحت على السعدي إيجاد فرص الأعمال في مختلف المجالات سواء كان في الطاقة الكهربائي والبنية التحتية وغيرها.

وبدورها، عبرت شركة أرامكو عن امتنانها على اهتمام شركة تيهان بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعهدت بالتعاون بشكل إيجابي نحو تطوير المشاريع المشتركة بين الشركتين.

وصرح رئيس مجموعة شركة هوبان كيم سيون -كيو أنه سيراجع مسألة التعاون الإيجابي في مجالات الإنشاء والهندسة من بين مشاريع الاستثمار الجارية في السعودية.

وقال رئيس شركة تيهان نا هيونغ-سيون” مع ازدياد أهمية صناعة الطاقة العالمية، فإن العلاقة التعاونية مع شركة أرامكو ستكون فرصة مهمة لتعزيز علاقة الشراكة العالمية”.

يشار إلى أن شركة تيهان تسعى حاليا لبناء مصنع في السعودية لإنتاج الكوابل عالية الجهد بعقد إنشاء شركة مشتركة مع مجموعة الأوزيمي السعودية المخصصة بالتصميم والتوريد والتنفيذ في يونيو الماضي.