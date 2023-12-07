شراكة بين تطوير مصر وشنايدر إلكتريك لاستخدام منصة AVEVA لتطبيق حلول المدن المستدامة بمشروع إلمونت الجلالة

أعلنت شركة تطوير مصر العقارية توقيع اتفاقية مع شركة شنايدر إلكتريك للاستفادة من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة أڤيڤا “AVEVA” لإدارة مرافق وخدمات مشروع إلمونت الجلالة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.

وذلك في إطار مشاركة الشركة بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28

وقّع الاتفاقية، اليوم، بمقر انعقاد مؤتمر COP28، الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ونايف بوشعيا، نائب رئيس شركة أڤيڤا للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركتين.

طبيعة الاتفاقية

وبموجب الاتفاقية، ستوفر منصة “AVEVA” حلول البرمجيات المبتكرة في إدارة نظم ومرافق مشروع إلمونت الجلالة الواقع على ساحل البحر الأحمر،

وذلك من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة عمليات المشروع باستخدام نموذج لإدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد مما يجعل تشغيل وصيانة النظام أكثر كفاءة ومرونة.

بالإضافة إلى الإدارة المثالية لاستهلاك الطاقة والمياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره لربط وإدماج عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد المائلة وحلول التنقل الأخرى.

يأتي ذلك في إطار رؤية شركة تطوير مصر لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة، من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها كبرى الشركات العالمية في تصميم وتنفيذ وإدارة محفظة مشروعات الشركة المتنوعة

وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وفي الوقت نفسه تحسين جودة الحياة للعملاء وتخفيض تكلفة المعيشة.

ومن المقرر تطبيق حلول منصة “AVEVA” بمشروع إلمونت الجلالة، وهو أول مشروعات شركة تطوير مصر، ويقع على مساحة 2.5 مليون متر مربع ما يعادل 525 فدانًا.

خبرات سابقة

وتعد شركة تطوير مصر، أول شركة تطوير عقاري مصرية تتعاقد مع شركة شنايدر إلكتريك للاستفادة من خدماتها في تحقيق أسلوب حياة ذكي ومستدام بمشروعات الشركة

إذ سبق وتعاقدت “تطوير مصر” عام 2019 مع “شنايدر إلكتريك” لاستخدام منصة EcoStruxure في عمليات تخطيط وتطوير البنية التحتية الذكية لمشروعات تطوير مصر،

وكذلك استخدام منصة iTWO منSoftware RIB، لتوفير حلول البناء وإدارة المشاريع الذكية في القطاع العقاري، ودمج التقنيات الرقمية المتطورة بمشروعاتها الحالية.