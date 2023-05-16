شراكة بين «بيز» السعودية للخدمات اللوجستية ومزود كوري

أعلنت شركة سي جيه الكورية CJ، مزود الخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء أنها وقعت مع شركة بيز Beez السعودية للخدمات اللوجستية ومقرها الرياض مذكرة تفاهم للتعاون، بحسب وكالة يونهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مشاركة الشركتين لخبراتهما وتجاربهما وتكنولوجياتهما وشبكاتهما في مجال الخدمات اللوجستية والعمل معا لتوسيع أعمالهما في السعودية.

واتفقت الشركتان على مراجعة خطط التعاون المختلفة لخدمات التوصيل المرتبطة بمركز التوزيع العالمي (GDC) الذي من المقرر فتحه في السعودية في عام 2024.

سيخزن مركز التوزيع العالمي المنتجات التي ستبيعها شركات التجارة الإلكترونية، أولا في قواعد التسليم في البلدان المجاورة حيث يعيش المستهلكون، ثم سيسلمها بسرعة بعد استلام الطلبات.

وتتوقع شركة سي جيه للخدمات اللوجستية أن تكون قادرة على توفير خدمات التوصيل المصممة خصيصا لمناخ السعودية من خلال الاستفادة من القدرات اللوجستية لشركة بيز للخدمات اللوجستية.

وقالت الشركة إنها ستكون قادرة على توصيل المنتجات بأمان مع الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة، من خلال استخدام نظام سلسلة التبريد وشبكة الميل الأخير لشركة بيز للخدمات اللوجستية.

وتسعى الشركة لإرساء الأساس للدخول إلى سوق الخدمات اللوجستية في السعودية على أساس التعاون الوثيق مع شركة بيز للخدمات اللوجستية.

وزار مديرو شركة بيز للخدمات اللوجستية، على رأسهم مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي، كوريا الجنوبية في مارس. وقاموا بزيارة البنية التحتية والأنظمة للخدمات اللوجستية لشركة سي جيه للخدمات اللوجستية.

وقالت شركة سي جيه للخدمات اللوجستية إن الملوحي أبدى اهتماما كبيرا بالخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية المتعلقة بسوق الصحة والجمال في كوريا الجنوبية، والتي تحظى بشعبية خاصة في الشرق الأوسط.