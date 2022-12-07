شراكة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة التأمين الكورية

أعلنت المؤسسة الكورية للتأمين التجاري اليوم الأربعاء أنها وقعت مع بنك التصدير والاستيراد السعودي على مذكرة تفاهم لتوسيع التصدير للشركات بين البلدين، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب الاتفاق، تخطط المؤسستان للتعاون في إيجاد مشاريع في الخارج وتقديم الدعم المالي للتجارة ولعب دور لربط الطرق للتصدير والاستيراد بين البلدين .

بالإضافة الى ذلك، تقوم المؤسستان بتقاسم المعلومات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والطاقة في السعودية وتوسيع فرص مشاركة الشركات الكورية في هذه المشاريع، مع السعي لاستيراد الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء اللذين تسعى السعودية الى انتاجهما الى كوريا .

وقالت المؤسسة الكورية ” بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى كوريا الجنوبية مؤخرا، يتوقع أن يكون هذا الاتفاق بمثابة محفز لفتح الأبواب في الشرق الأوسط.