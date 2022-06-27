شراكة بين المعهد المصرفي المصري ومعهد التجزئة المصرفية بلندن

يعتزم المعهد المصرفي المصري ومعهد التجزئة المصرفية بلندن إطلاق شراكة تتيح التعليم المتخصص ومواكبة للتطورات في مجال التجزئة المصرفية ذات التوجه على ان يكون العميل هو محور التركيز حيث تمثل الركيزة الأساسية للشراكة بين المعهد المصرفي المصري ومعهد التجزئة المصرفية بلندن ليبدأ إطلاقة في مصر خلال شهر يوليو 2022.

وسوف يتيح البرنامج الرامج المتخصصة المناسب لكافة المستويات والخبرات المصرفية. وسيتم تقديم البرامج بكلا من اللغة الإنجليزية واللغة العربية. وكما سيتم منح المتدرب في النسخة الإنجليزية نسخة مترجمة الي العربية للمساعدة.

وتعد الشهادة الرئيسية لمعهد التجزئة المصرفية هي مصرفي التجزئة مصرفية الدولي المعتمد والتي صممت خصيصا لتكون وثيقة واداة الانطلاق الي مستقبل باهر لمصرفيين في مجال التجزئة المصرفية.

ويتيح معهد التجزئة المصرفية بلندن ثلاثة مستويات تدريبية متخصصة بدءا من المبتدأين وحديثي الخبرة وصولا الي مستويات الإدارة ثم الإدارة العليا على خلاف التخصصات المتعلقة بالتجزئة المصرفية.المستوي الأول هو مصرفي التجزئة الدولي المنتسب، والثاني هو مصرفي التجزئة الدولي الزميل، و الثالث والنهائي هو مصرفي تجزئة دولي معتمد.

وقال ميكل لافرتي رئيس مجلس الإدارة لمعهد التجزئة المصرفية بلندن علق علي الحدث: ” نحن سعداء بالعمل في هذه المبادرة مع المعهد المصرفي المصري والذي يمثل الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري. واننا نري ان التجزئة المصرفية في منتهي الأهمية في القطاع المصرفي لأنها تعد الأساس في مستقبل المصارف في كل مكان”.

وصرح الدكتور عبد العزيز نصير ، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “مستوحى من الرؤية الجديدة للمعهد بأن يكون الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري للقطاع المصرفي المصري. و نعتقد أن الشراكة مع معهد التجزئة المصرفية من خلال تقديم خدمات شاملة. تتماشى الشهادات المكثفة التي يقدمها معهد التجزئة المصرفية في لندن بموادها ثنائية اللغة والتي تتطابق مع الرؤية والاهداف الجديدة للمعهد المصرفي المصري .

من جهتها ، قالت زينب عبد الرازق ، رئيس تطوير الأعمال وتنفيذ التدريب في المعهد المصرفي المصري : يسعى المعهد المصرفي المصري جاهدًا لتلبية احتياجات المصرفيين المصريين لكونه يركز على العملاء ليكونوا هم محور الاهتمام ، والبناء على القيم الأساسية للمعهد المصرفي المصري للعمل الجاد على تنمية مهارات الأفراد والتعاون المشترك. وأضافت: إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي لنطلق قريباً إلى القطاع المصرفي المصري شهادة “مصرفي التجزئة الدولي” بمستوياتها الثلاثة.

وتابعت: ينهي المعهد المصرفي الدولي مفاوضاته مع معهد التجزئة المصرفية للإعلان عن هذه الشراكة القيمة قريبًا للبنوك الأعضاء في المعهد المصرفي المصري لتلبية احتياجات مصرفيي التجزئة المصريين “.

أضاف الدكتوى عصام الملاخ رئيس لافرتي مصر ” إن التجزئة المصرفية هي العماد الرئيسي لأرباح المصارف في مصر وعلي المستوي العالمي. وحتي المصارف التي تضع تركيزها علي الاستثمار و المجال التجاري لرجال الاعمال تحتاج جميعها الي مصدر اموال ثابت ومستديم و قليل التكلفة وهو يأتي من خلال التجزئة المصرفية. كما ان نسبة النمو الكبيرة والحادثة على مستوي العالم في مجال التجزئة المصرفية ما هي الا دليلا دامغا علي أهمية التجزئة المصرفية. ولذا يجب التركيز علي التدريب و التطوير في مجال التجزئة المصرفية للوصول الي مستوي من المعلومات والامكانيات و الحرفية اللازمة و المتوافقة مع احدث النظم والأساليب العالمية.