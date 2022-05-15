شراكة بين «المصرية لخدمات التتبع» و«زووم كار» لتزويد سيارات الشركة بأحدث أجهزة التتبع

أعلنت كل من الشركة المصرية لخدمات التتبع وشركة زووم كار مصر، للتنقل الشخصي والسيارات ذاتية القيادة بالسوق الهندية، عن عقد تعاون جديد يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملاء زووم كار مع توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لأصحاب ومستأجري السيارات.

وتهدف الشراكة إلى تزويد أسطول سيارات زووم كار بعدد من أجهزة التتبع، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة التى تقدم هذا النوع من الخدمات في مصر وهو ما يضيف إلى تميزها في مجال النقل الجماعي الذكي.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء بحرى سمير محمد فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية لخدمات التتبع، بالتعاون الجديد مع زووم كار مصر، قائلاً: ” تأتي الشراكة مع زووم كار مصر انطلاقا من اهتمام الشركة البالغ بتوفير الحلول التقنية الخاصة بإدارة أساطيل السيارات في مصر والتي منها خدمات التتبع الآلي للمركبات، وتساعد هذه الطفرة التكنولوجية في الحد من السرقات وكذلك تحسين كفاءة المنظومة الإدارية لقطاع النقل في مصر”.

كما عبر هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة زووم كار مصر، عن سعادته بإبرام التعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: “نفتخر في زووم كار مصر بعقد مثل هذا النوع من الشراكات والتي من شأنها أن تؤكد ريادتنا فيما نقدمه من خدمات وكذلك حرصنا الدائم على مصلحة وحماية مستأجري السيارات، ونسعى من خلال هذة الشراكة إلى تزويد أسطول سيارات زووم كار مصر بأجهزة تتبع حديثة لضمان سهولة تحديد مواقع السيارات لتقديم المساعدة عند الحاجة”.

وجدير بالذكر، أن شركة زووم كار مصر تعتزم عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطتها التوسعية من خلال مضاعفة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة، إضافة إلى زيادة عدد مستخدميها بحيث يرتفع من 3،500 حالياً إلى 100،000 بنهاية 2022، كما تسعى الشركة لتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى الإسكندرية بحلول شهر مايو ومنها إلى كلٍ من محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الدقهلية والغربية بنهاية العام.