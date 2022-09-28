شراكة بين «المراسم السعودية» و«بوخمسين الكويتية» لتطوير مشروع عمراني بالشيخ زايد

تحتفل شركة بوخمسين الكويتية القابضة للاستثمارات بتوقيع عقد شراكة مع شركة مراسم للتطوير العقاري لتطوير مشروع “MARASCENE” بمدينة الشيخ زايد.

ويقام الاحتفال في سفح الهرم، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يوم الجمعة المقبل، ويشهده عمر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، والشيخ جواد أحمد بوخمسين رئيس مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات والدكتور عماد بوخمسين الرئيس التنفيذي للمجموعة ويحضره عدد كبير من كبار المستثمرين والمسئولين الحكوميين.

شركة مراسم للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية، وتملك مشروعين بشرق القاهرة وهما “فيفث سكوير، وكابيتال جيت”.

ويقع مشروع “فيفث سكوير” على مساحة 158 فدانا بشرق القاهرة، وهو مشروع سكني تجاري، ويبلغ حجم استماراته نحو 16.5 مليار جنيه، وتتكون مرحلته الأولى من 1530 وحدة سكنية، فيما يقع المشروع الثاني “كابيتال جيت” في شرق القاهرة أيضا ويقام على مساحة 97 فدانا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 12.5 مليار جنيه.

وتأسست المراسم للتطوير العقاري في مصر عام 1997 ونفذت العديد من مشروعات المقاولات من أهمها مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة وصالة الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي ومبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ وتجديد الجامع الأزهر.

وعن شركة بوخمسين القابضة الكويتية، تأسست في 16 فبراير عام 2005، برأسمال قدره مليون دينار كويتي موزع على عشرة ملايين سهم.

الدكتور عماد جواد بوخمسن نائب رئيس مجلس الإدارة

ونوعت مجموعة بوخمسين القابضة أنشطتها من التجارة والعقارات والبناء، لتشمل التمويل والمصارف والضيافة والإنتاج الصناعي ووسائل الإعلام وغيرها.