شراكة بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» ومجموعة «MBC»

يبدأ بعد قليل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن شراكتها مع مجموعة mbc في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد عقدت أمس مؤتمرا، للإعلان عما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة.

وحضر المؤتمر أمس عدد من الشخصيات العامة والاقتصادية، منهم أعضاء مجلس لإدارة الشركة وعلى رأسهم حسن عبد الله رئيس مجلس الإدارة الجديد.

كما حضر مؤتمر أمس عدد من الفنانين منهم أمير كرارة، هاني رمزي، خالد الصاوي، لبلبة، المخرج المخرج بيتر ميمى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، المنتج طارق الجناينى، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الاعلامى عمرو الليثى، وعدد من الاعلامين ورؤساء تحرير الصحف منهم خالد صلاح وخالد ميرى ومحمد شبانة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، والإعلامى محمد فودة، محمد مصطفى شردى ورئيس راديو النيل طارق أبو السعود.

وأعلنت الشركة أمس عن محاور العمل المستقبلى لها والتي تمثلت في : إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والبدء فى إتخاذ الإجراءات للتمهيد لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية وتشكيل لجنة للإستثمار ، أنشاء صدوق مخاطر للعاملين فى مهنة الاعلام بالتنسيق مع الجهات المختلفة ، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى فى شركات المجموعة ، تعيين هيئة أستشارية لتضم ذووى الخبرة فى المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات .

وعرض المؤتمر من ضمن انجازاته ان الشركة نفذت خطوة عملاقة في تطوير تليفزيون الدولة ، كما توسعت في إدارة ترددات الراديو على إذاعة FM بشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، وطورت إذاعات راديو النيل، وأطلقت إذاعات نغم وشعبي وميجا هيتس، التي أصبحت الأكثر انتشارا ،كما طورت راديو 9090.

كما قامت أيضا بتطوير المحتوى الرياضي بإطلاق قناة on time sport وحصلت على حق نقل البطولات العالمية، كما طورت قناة extra news لتقديم خدمة إخبارية والتحليل التدقيق، وقدمت عبر قنواتها المحتوى واستطاعت أن تصل الى مشاكل المواطنين .