شراكة بين «المالية» والبنك الدولى لتحويل مشروعات وحدة القطاعين العام والخاص إلى «خضراء»  

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إنه تم عقد شراكة مع البنك الدولى مؤخرًا لتحويل جميع المشروعات التى يجرى العمل عليها إلى «خضراء».

وأضاف أنه بموجب الاتفاق سيقدم البنك الدولى منحة للوحدة بقيمة 350 ألف دولار لتنفيذ خطة تحويل كل الأعمال إلى «خضراء».

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش فعاليات النسخة الخامسة لقمة «فينجر برينت» تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاعين العام والخاص» – إلى أن خطة التحول للعمل بالنظام الأخضر ستتم خلال عدة سنوات .

وأوضح أن هذا الاتجاه يتيح إمكانية اعتماد مشروعات الوحدة على آليات التمويل الخضراء، كما يأتى فى إطار سياسة الدولة للاتجاه صوب الاقتصاد النظيف.

على جانب آخر، كشف «حنورة» أن وحدة الشراكة بصدد طرح مجموعة من محطات تحلية المياه فى الساحل الشمالى بقدرة 350 ألف متر مكعب على عدد من المستثمرين، بالشراكة مع الصندوق السيادى المصرى.

وأكد أن «السيادى المصرى» هو القائم بدور المنسق العام للمشروع المقرر طرحه، موضحًا أنه تم إعداد الدراسات اللازمة وكراسة الشروط، على أن يكون بعد غد آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل.

وأشار إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تُخطط أيضًا لطرح 4 موانئ جافة بمحافظتى دمياط وبنى سويف ومدينة السادات، خلال النصف الأول من العام المقبل.

على صعيد تطورات المشروع القومى لبناء وتطوير المدارس، أوضح أنه تم تأهيل 12 مدرسة جديدة خلال الوقت الحالى، على أن يتم إتاحة شراء كراسات الشروط خلال الفترة المقبلة، وتقديم العطاءات والترسية ثم دخولها الخدمة بحلول 2024.