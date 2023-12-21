شراكة بين «العربية للتصنيع» وشركات عالمية لتصنيع الحاويات الثلاجة المحملة على القطارات

تواصل الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها لتطوير وتحديث نظم التصنيع لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية، بمنتجات متطورة تناسب أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية ومن بينها، نجاح مصنع مهمات السكك الحديدية “سيماف” التابع للهيئة في التصنيع المشترك مع شركتى Nxtium الأمريكية و Titan Containers الدانماركية لتصنيع الحاويات الثلاجة المحملة على مسطحات القطارات او بالعربات النقل المخصصة تبريد وتجميد حتى ( -٤٠) درجة مئوية سعة( ٤٠) قدم وقدرة تجميد ٢٥ طن / الحاوية وذلك باستخدام أحدث الوسائل العلمية.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Titan Containers الدانماركية، التي تعد الاولى عالميا فى هذا المجال وتقوم باعمال النقل المجمد فى اكثر من (٣٠) دولة فى العالم، لافتا أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتصنيع المشترك بين الجانبين تمت وفقا لتوافر أعلى مستويات الجودة العالمية في الهيئة العربية للتصنيع فضلا عن مستوى التصنيع المبهر والكفاءة الفنية للكوادر البشرية المدربة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز العينة الأولية من التصنيع المشترك بين سيماف و (Titan) بنجاح تام كخطوة اولى للتصنيع المشترك مع امكانية زيادة نسبة التصنيع المشترك ليشمل تزكي ثم تصنيع وحدة التجميد وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية الخاصة بها ثم البدء فى تصنيع الاجسام الخارجية والداخلية والارضيات وحتى الوصول الى نسبة ١٠٠٪؜ تصنيع محلى بإذن الله.

وتعتبر الشركة بتعاونها مع الهيئة العربية للتصنيع هى انطلاقة لمشروعها الجديد فى كافة انحاء العالم والخاص بالنقل المجمد بالقطارات والعربات العملاقة.