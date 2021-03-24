استثمار

شراكة بين الصندوق الروسي و«مبادلة» الإماراتية للاستثمار في منصة «تلجرام»

طرحت "تلجرام" الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار
أحمد فراج 10:57 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 10:57 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه قام بالتعاون مع شركة “مبادلة” الإماراتية، بالاستثمار في شركة “تلجرام”، مالكة تطبيق التراسل الشهير “تلجرام”، بحسب موقع ” آر تى” الإخبارى.

ممثل الصندوق: “الصندوق شارك في الاستثمار في “تلجرام” مع شركة مبادلة

وقال ممثل الصندوق الروسي للاستثمارات أمس الثلاثاء، إن “الصندوق شارك في الاستثمار في “تلجرام” مع شركة مبادلة للاستثمار”.

الصندوق الروسي استحوذ أمس على حصة أقلية في “تلجرام”

وكما أوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة “مبادلة” الإماراتية فإن الصندوق الروسي استحوذ أمس على حصة أقلية في “تلجرام”، حيث قام بشراء سندات في “تلجرام” وذلك في إطار منصة استثمار روسية إماراتية مشتركة.

صناديق الثروة السيادية الإماراتية “مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست بارتنرز” استثمروا 75 مليون دولار في سندات “تلجرام”

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية “مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست بارتنرز” استثمروا 75 مليون دولار في سندات “تلجرام” القابلة للتحويل إلى أسهم.

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طرحت “تلجرام” الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار

وكانت شركة “تلجرام” قد طرحت الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار وبفائدة سنوية تبلغ 7%، ويحق لمالكي هذه السندات تحويلها إلى أسهم في “تلجرام” بخصم 10% من سعر الطرح، وفقا لما كشفه مصدر في الأوساط المالية.

وأضاف المصدر، أن طرح السندات الذي نفذته “تلجرام” قد أثار اهتماما كبيرا لدى المستثمرين، موضحا أن المستثمرين المؤهلين فقط كان بإمكانهم شراء الأوراق المالية.

الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة “مبادلة” اتفقا في 2013 على تأسيس منصة استثمار مشتركة

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة “مبادلة” للاستثمار قد اتفقا في 2013 على تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة ملياري دولار، التي ستستثمر في مشاريع بروسيا، بما في ذلك في البنية التحتية.

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب، في أسهم الشركات ضمن أراضي روسيا في المقام الأول.

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ويقوم الصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي.

شارك الصندوف فى تنفيذ 80 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.9 تريليون روبل

ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في المشاركة مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.9 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم الاتحاد الروسي.

يعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق

ويعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار.

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قام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة منذ بزوغ الجائحة بدور رئيس في مقارعة عدوى فيروس كورونا في روسيا.

ومن خلال عمله المشترك مع أبرز المستثمرين المؤسساتيين الدوليين، اختار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومول إيجاد أنظمة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأدوية لعلاجه واللقاحات الواعدة.

ويدعم الصندوق تطوير لقاح روسي ضد الفيروس من قبل مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، كما يستثمر الصندوق في انتاج اللقاح على نطاق واسع من قبل شركات محفظته الاستثمارية.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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