استثمار

شراكة بين السودان ومصر في مجال إنتاج وتصنيع الأدوية بالخرطوم

أكد وزير الصحة السوداني، الدكتور عمر محمد النجيب إن الحكومة الانتقالية لديها رؤية في هذا المجال من أجل توطين الدواء بالداخل
المال - خاص 1:45 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 1:45 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد فندق كورنثيا بالخرطوم الاثنين التوقيع على عقد شراكة في مجال تصنيع الدواء بين شركة كمبال العالميه بالسودان وشركة (ايبكو) المصريه الدوليه للصناعات الدوائية.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة السوداني الدكتور عمر محمد النجيب واعضاء السفارة المصرية بالسودان وعدد من المختصين وممثلي شركات الدواء، بحسب وكالة أنباء السودان.

بدوره، أكد وزير الصحة السوداني، الدكتور عمر محمد النجيب إن الحكومة الانتقالية لديها رؤية في هذا المجال من أجل توطين الدواء بالداخل لأنه يمثل الحل الأمثل، مشيرا إلى أن شركة كمبال لها سهامات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا  «المعمورة» ترفع رسوم دخول شواطئها

وقال إن تجربه ايبكو المصرية فريدة وأن السودان يستفيد منها كثيرا في مجال تصنيع الدوا، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم هذا المشروع وتعمل على تذليل كل العقبات حتى يحقق أهدافه المنشودة .

وقال الدكتور أحمد كيلاني العضو المنتدب لشركة ايبكو المصرية رئيس مجلس الإدارة إن هذا الاحتفال يأتي لإنشاء مصنع للأدوية بالسودان بمنطقه سوبا الذي وضعت له كل الدراسات وبدأ التنفيذ والتشييد فيه حيث يصل رأسماله الى 30 مليون دولار المدفوع منها 18 مليون دولار مناصفه بين الشركتين.

اقرأ أيضا  لبنان يطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وأشارت إلى أن السودان ومصر دولتين لهم تاريخ مشترك كبير يتمتد الى جذور قديمه، لافتا إلى أنه لابد من ان تكون هناك مشاريع تخدم الأجيال القادمة في مختلف المجالات وان هذا المصنع يصب في هذه الناحيه، وهو يسهم في تقليل الفجوة في مجال الادوية.

الدكتور صلاح كمبال رئيس مجلس إدارة شركة كمبال العالميه قال إنه وخلال عامين من الآن سيكتمل تشيد المصنع وهو شراكة استراتيجية للوصول الى تصنيع الدواء بنسبه تصل او تزيد عن 70% وقال إن التنفيذ الفعلي للمصنع قد بدأ من خلال وضع الأساس.

اقرأ أيضا  «السودان مستعد للدفاع عن أراضيه».. البرهان يؤكد التمسك باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

وأشاد كمبال بدور شركة ايبكو التي لم تبخل للسودان بالخيرات وقدمت كل خبراتها لنا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تونس ترفع سعر البنزين بنسبة 5%

المال - خاص 10:19 م, الأثنين, 19 أبريل 21

تباين الأسهم الخليجية اليوم الاثنين.. والشركات العقارية تضغط على مؤشر دبي

أيمن عزام 5:53 م, الأثنين, 19 أبريل 21

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينتخب الموريتاني محمدي أحمد أمينًا عامًا جديدًا

السيد فؤاد 3:01 م, الأثنين, 19 أبريل 21

الرئيس التونسي : أنا القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية والمشيشي يتحفظ

أيمن عزام 1:44 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

تباين بورصات الخليج الأحد.. وصعود السعودية

أيمن عزام 7:30 م, الأحد, 18 أبريل 21

لبنان يطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أيمن عزام 8:50 م, الخميس, 15 أبريل 21