شراكة بين «السعودية المصرية للتعمير» و«أنكور» لتنمية المنطقة الخدمية لـ«بلو فير» العاصمة الإدارية

دخلت الشركة السعودية المصرية للتعمير فى شراكة إستراتيجية مع «أنكور» العقارية تتولى بموجبها الأخيرة تنمية وتطوير المنطقة الخدمية والتجارية بمشروع «بلو فير» العاصمة الإدارية الجديدة التابع للأولى.

قال عمرو على رئيس مجلس إدارة «أنكور» العقارية إنها دخلت فى مفاوضات مع مسئولى السعودية المصرية للتعمير بشأن الشراكة فى تطوير المنطقة الخدمية بمشروع «بلو فير» وبالفعل تم التوصل لاتفاق مشابه لطريقة الشراكة المتبعة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن إجمالى استثمارات المنطقة الخدمية والتجارية تقارب 3 مليارات جنيه وسيتم خلال العام المقبل بدء الأعمال الإنشائية خاصة مع حصول «السعودية المصرية» على جميع الرخص اللازمة.

وتأسست «أنكور» العقارية منذ شهور قليلة وهى ذراع التطوير العقارى لشركة الصرح القابضة للمقاولات والإنشاءات، ولديها خطة استثمارية طموح تبلغ 10 مليارات جنيه.

وأفاد «على» بأن شركته مهتمة بمواصلة التوسع فى السوق المحلية وإطلاق مشروعات جديدة وتحديدا فى المجال السكنى المتكامل، ويتم دراسة أكثر من فرصة متاحة لزيادة محفظة الأراضى أو الدخول فى شراكات على غرار اتفاقية السعودية المصرية للتعمير.

وتطرق إلى تولى شركة «إم أر بى» مهام إدارة المشروع المرتقب فيما اقتنصت «مداد» للاستشارات الهندسية مهام إعداد التصميم الهندسى والذى يراعى معايير الاستدامة فى كل بنوده.

وأوضح أن التنمية العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين الجيل الرابع من المدن الجديدة خلق فرصا استثمارية واعدة فى مجال التطوير العقارى، وساعد على ظهور جيل جديد من المطورين.

وأضاف أن “الصرح” القابضة تتمتع بخبرة قوية فى مجال المقاولات والإنشاءات وهو ما يمنح ذراع التطوير العقارى الجديد خبرة وسابقة أعمال قوية تستفيد منها فى تطوير مشروعاتها الجديدة، كما يمنحها الملاءة المالية القوية للاعتماد على التمويل الذاتى بشكل أساسى.

ووفقا لحوار سابق مع قيادات «السعودية المصرية للتعمير» يعتبر مشروع «بلو فير» أحد أميز المجتمعات السكنية المتكاملة فى العاصمة الإدارية، ويقع على 70 فدانا تعادل 294 ألف متر مربع، ويتكون من 2000 وحدة سكنية بأنواع مختلفة شقق سكنية، استديوهات، دوبلكس، توين فيلا تاون هاوس.

ويشتمل المشروع على جميع الخدمات والمرافق التى تضمن كل عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، (نادٍ اجتماعى – مساحات خضراء – مركز تجارى – وغيرها)، وتصل إجمالى استثماراته إلى 4 مليارات جنيه.

وتأسست «السعودية المصرية للتعمير» عام 1975 بموجب اتفاقية دولية بين مصر والسعودية، ونفذت أكثر من 50 مشروعا فى السوق المحلية.

وحققت الشركة مبيعات فاقت 8 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية من العام الجارى وتعمل حاليًا فى 7 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23.7 مليار، موزعة ما بين العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وأسيوط.