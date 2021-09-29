شراكة بين البنك الأهلي و «جنرال إلكتريك» لدعم المجتمع

وقعت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في مصر، من خلال دعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية ميسرة لشراء الأجهزة الطبية المتطورة من جنرال إلكتريك.

ووقّع الاتفاقية كل من محمد هارون مدير عام مصر و شمال شرق أفريقيا بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وذلك بحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالبنك الأهلي وياسمين خطاب رئيس قطاع التمويل بشركة جنرال إلكتريك ويحيى مراد مدير مالى مصر وشمال أفريقيا بشركة جنرال إلكتريك و عدد من كبار مسئولي الجانبين.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي في ضوء الدور المهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وقال محمد هارون مدير عام مصر من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية: “لطالما كان قطاع الرعاية الصحية في صدارة الأولويات الحكومية على مستوى العالم، وقد جاءت جائحة كوفيد-19 لتؤكد الحاجة إلى تعزيز هذا القطاع.

ولا سيما عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بناء سلسلة توريد متخصصة للرعاية الصحية.

ونسعى من خلال تعاوننا مع البنك الأهلي المصري إلى تعزيز قدرات مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة من المستشفيات، ومراكز الأشعة، والمختبرات، ومزودي الخدمات الآخرين – عبر تزويدهم بمعداتنا المتطورة للتصوير والتشخيص.

ويساهم ذلك في تعزيز قدرتهم التنافسية، وضمان تشخيص الأمراض في الوقت المناسب لتوفير نتائج علاجية أفضل للمجتمع”.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: “بصفته البنك الرائد في مصر، يركز البنك الأهلي المصري على دعم الجهود الحكومية للمضي قدماً في مسار التنمية الشاملة.

وانطلاقاً من ذلك، نرى الفرصة سانحةً لبناء سلسلة القيمة لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكتنا مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، خصوصاً وأنها من الشركات المطوِّرة للأجهزة الطبية المتقدمة التي تلعب دوراً محورياً في تقديم خدمات صحية ممتازة للمجتمع.

وتساهم هذه الاتفاقية بلا شك في تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الدولة من تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في مصر”.

وتتوافق مبادرات التمويل الجديدة لشراء الأجهزة الطبية من جنرال إلكتريك مع البروتوكولات التي وضعها البنك المركزي المصري فيما يخص دعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويوفر البنك الأهلي المصري حلولاً تمويلية ميسرة لتمكين هذه المشروعات من توسيع نطاق عروضها عبر امتلاك أحدث التقنيات الطبية من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية.

وسترشح جنرال إلكتريك للرعاية الصحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالمؤهلات الكافية للحصول على التمويل الميسر لشراء الأجهزة الطبية. وسيقوم البنك الأهلي المصري بتقييم ملفات المشروعات المرشحة، وإجراء كافة إجراءات العناية الواجبة، وتوفير التمويل اللازم تبعاً لسياسة وقواعد الائتمان المعمول بها.

وتزاول جنرال إلكتريك نشاطها في مصر لأكثر من 45 عاماً من خلال مكتبها في القاهرة. ويتم اليوم استخدام ما يزيد على 12,600 من أجهزة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية في المستشفيات عبر جميع أنحاء البلاد.