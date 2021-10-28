شراكة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا لتسريع التخلي عن الفحم

الفكرة هي أن تدعم الدول جمهورية جنوب إفريقيا للتخلص التدريجي من الفحم بشكل أسرع

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي ودولا غنية أخرى ستطلق شراكة مع جنوب أفريقيا لتسريع تخليها عن الفحم كمصدر للطاقة.

وبحسب روسيا اليوم، أضافت فون دير لاين: “الفكرة هي أن تدعم الدول جمهورية جنوب إفريقيا للتخلص التدريجي من الفحم بشكل أسرع والمضي قدما بشكل أسرع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ما زلنا نعمل على ذلك”.

وتابعت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ستشارك في ذلك، ومن المقرر إطلاق هذه المبادرة في قمة المناخ “COP26″، التي ستبدأ في بريطانيا من 31 أكتوبر الجاري إلى 12 نوفمبر المقبل.