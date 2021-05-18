شراكة بين الأكاديمية العربية بالشارقة ووزارة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوظيف كافة قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير حماية البيئة البحرية ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما دولة الإمارات.

وتشمل آفاق التعاون التي تناولتها الاتفاقية عدة مجالات، أبرزها تعزيز الشراكة مع الأكاديمية لمواكبة مستهدفات دولة الإمارات فيما يخص حماية البيئة البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية.

وتشمل كذلك مجالات تطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتوفير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية.

كما تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لزيادة الموارد البحرية الغذائية، والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.

وقع المذكرة سلطان علوان، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة في دولة الإمارات، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة: “تمثل مواجهة تحدي التغير المناخي والعمل على خفض مسبباته وتخفيف حدة تداعياته والتكيف معها أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع كافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على إدراج متطلبات العمل المناخي في التوجهات المستقبلية لكافة القطاعات والمجالات، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.”



وأضاف: “تحظي البيئة البحرية باهتمام قوي ضمن جهود العمل من أجل البيئة والمناخ في الدولة، لذا تحرص الوزارة على تعزيز شراكتها وتعاونها مع كافة الجهات وبالأخص الأكاديمية والبحثية لضمان حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.”، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، يأتي في هذا الإطار ويستند إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الاكاديمية.

وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية على مستوى المنطقة في دعم وتعزيز المنظومة البحثية لحماية البيئة البحرية، والحفاظ على مواردها وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها.

من جانبه، قالرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: “تتسم علاقتنا مع دولة الإمارات بخصوصية استثنائية، إذ نلمس اهتماماً ودعماً غير محدود من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل حماية البيئة البحرية، وضمان التزام القطاع البحري في دولة الإمارات بكافة المعايير الدولية التي تحد من الآثار الضارة التي تتسبب في التغير المناخي.. ونؤكد هنا أننا نكرس كافة قدراتنا التي بنيناها عبر عقود طويلة من الزمن من أجل أن نكون الذراع العلمي والأكاديمي الذي يخدم الاستراتيجية البيئية لدولة الإمارات ومختلف الدول العربية الراغبة في بناء قدراتها لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وتطوير مواردها البحرية والمائية.”

وأضاف عبدالغفار: “نعتقد أن شراكتنا هذه مع دولة الإمارات ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع فروع الأكاديمية الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل الاقتصادات وأقواها في المنطقة، وبالتالي فإننا سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البيئية البحرية، وسنقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية، التي سيكون لها صدى على صعيد العالم بشكل شامل”.

وتابع: “لقد نذرنا أنفسنا في فرع الشارقة للأكاديمية بأن نكون أول من يستجيب لنداء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أطلقه في القمة الحكومية عام 2015، معلنًا الحاجة إلى تأمين مياه الشرب في دولة الإمارات للأجيال القادمة بعد نضوب النفط، في منطقة تخلو من الأنهار وموارد المياه العذبة، وبذلك فإن حماية البيئة البحرية والمحافظة على خلو مياهها من التلوث الكيماوي أو البيولوجي يمثل التحدي الأكبر، فضلًا عن تطوير وامتلاك أحدث تقنيات التحلية وبأقل التكاليف التشغيلية. ويعد توظيف الطاقة البحرية النظيفة ومواردها المستدامة، يعد من أهم أولوياتنا كمؤسسة تعليمية وطنية.”

من جانبه قال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة: “نركز في الأكاديمية بشكل كبير على بناء وتشغيل وملاءمة سفن صيد الأسماك؛ حيث سنعمل على توفير التعليم والتدريب البحري للعاملين عليها، وتقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية لتفتيش تلك السفن والتأكد من ملاءمتها للإبحار والعمل في عرض البحر طبقًا للمعايير العالمية

وأضاف: سنستفيد بشكل كبير في هذا المجال من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسّات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق، ليصب ذلك كله في مجال تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة التي تمثل ركنًا أساسًا لتحقيق الازدهار والتنمية للأجيال القادمة.