شراكة بين «إف إم بلس» و«مورجانتي» الأمريكية لتعزيز إدارة الأصول العقارية

كشف المهندس كريم عبد الهادى، الشريك المؤسس لشركة «إف إم بلس»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة مورجانتى الأمريكية للعمل فى السوق المصرية فى مجال إدارة المرافق والمشروعات الكبرى.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشراكة تأتى تعزيزا لمفهوم الإدارة المتكاملة للمرافق والبنية التحتية ولتحقيق مزيد من التكامل فى حزمة الخدمات المقدمة.

وتابع : «تستهدف الشراكة مزايا ومفاهيم غير تقليدية للخدمات المقدمة فى هذا المجال و الدفع نحو تطوير النشاط محلياً، وتدعيم مفهوم إدارة الأصول العقارية فى ظل الخبرات العريضة التى تتمتع بها الشركة الأمريكية فى كافة دول العالم وعملها فى مشروعات معقدة وضخمة للغاية».

وتعد «إف إم بلس» إحدى الشركات التابعة لـ «كونكريت بلس» للإنشاءات والتى يرأسها المهندسان طارق يوسف، وحسام فكرى حيث تمتلك «كونكريت بلس» %51 من أسهمها، فيما تعد مجموعة «مورجانتي» واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى نفس المجال حيث تقدم خدمات إدارة الإنشاءات والمقاولات العامة والتصميم والبناء وإدارة المشروعات وإدارة المرافق لأكثر من 100 سنة، وهى تتبع شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC».

وأشار «عبدالهادي» إلى أن «إف إم بلس» تعطى بعدا جديدا لمفهوم إدارة الأصول العقارية وليس السكنية فقط لتشمل التجارية والإدارية والجامعات والمستشفيات والمرافق، بما يؤدى إلى تعميق مفهوم إدارة الأصول العقارية كنوع من أنواع الاستثمار من خلال حماية الأصول والمرافق وإطالة عمرها الافتراضى والاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أعلى عائد.

وأكد أن شركته ستعتمد على خبراتها السابقة لتعزيز قوة التحالف الجديد للمنافسة فى السوق المحلية واقتناص مشروعات فى مجالات إنشائية عدة مثل الطاقة والنقل والإسكان والمولات التجارية الكبرى والمبانى الإدارية والجامعات.

عبدالهادى : التحالف ينوى المنافسة واقتناص مشروعات بالطاقة والنقل والإسكان والمولات التجارية والإدارية

ورأى أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الإنشائية الواعدة فى المنطقة بما تتضمنه من مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والمدن الجديدة والمدن الصناعية والجامعات الحديثة وعلى سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ويتطلب الأمر للحفاظ وتعظيم العائد على هذه المشروعات إلى شركات متخصصة فى إدارة الأصول العقارية.

وتطرق إلى أن شركته تعمل حالياً فى واحد من أكبر المولات فى مصر وهو «مول العرب» بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع كمبوند ليان «Layan» وهو مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة، ويتبع شركة «لاند مارك» للتنمية العقارية، بجانب مشروع المقر الرئيسى لشركة «كونكريت بلس» وكذلك عدة مشروعات تابعة لشركة «ريدكون» مثل المبنى الإدارى «روك»، بالإضافة إلى مبانى المعهد القومى للاتصالات سواء الموجودة فى القرية الذكية أو مدينة نصر، بالإضافة إلى الفوز بمشروع كمبوند مراسى التابع لشركة إعمار مصر.

وطالب «عبد الهادى» بتفعيل دور الدولة واتخاذ ما تراه من التشريعات لتمكين شركات إدارة الأصول العقارية من تفعيل دورها بقوة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية الجديدة وتعظيم المنافع وذلك بوضع المعايير الدولية التى تتناسب مع طبيعة السوق المحلية وترتيب وتصنيف الشركات العاملة فى هذا المجال

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