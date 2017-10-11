شراكة بين أوجي تك ورايزنج سكول دبي بـاستثمارات 100 ألف دولار‎

المال – خاص:

شهدت أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، اليوم الأربعاء، توقيع عقد بين شركة “أوجي تك” المصرية ومدرسة “رايزنج سكول دبي” الدولية بدولة الامارات العربية المتحدة باستثمارات أولية تقدر ب 100 ألف دولار، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض جايتكس دبي 2017.



وقع الاتفاقية عن جانب الشركة المهندسخالد عز الدين ـ المدير الإقليمي لشركة “أوجي تك”، وعن المدرسة الدولية مايكل إس. بارتلت، المؤسس والمدير التنفيذي للمدرسة.



وطبقاً لبنود العقد، ستقوم الشركة خلال المرحلة الأولى من العقد بوضع الأجهزة على الأبواب والمباني الرئيسية وتوفير موجات الراديو التعريفية (RFID ) للهيئة والطلاب بالمدرسة ثم المرحلة الثانية بوضع أجهزة (RFID) على كل فصل بالمدرسة وإدارة الأصول الثابتة داخل المدرسة والمرحلة الأخيرة توفير تكنولوجيا لتحديد الطلبة داخل وسائل النقل والمواصلات التابعة للمدرسة.



وقالت حسنى أن توقيع العقد التجاري وغيره من الصفقات المتوقعة للشركات المصرية المشاركة بالمعرض هو مؤشر قوي على فعالية استراتيجية الهيئة لدعم الشركات ومساعدتهم في اختراق الأسواق المختلفة مما يسهم في خلق فرص للشراكة وزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أن تلك الصفقات والعقود التي يبرمها موفري الخدمات التكنولوجية في مصر مع مختلف العملاء بالخارج تعكس ثقة الشركات الأجنبية ومختلف القطاعات الحكومية في المنتج المصري وفي الكوادر المصرية التي تستطيع أن تقدم حلول ومنتجات تكنولوجية على مستوى عالي من الاحترافية والتنافسية.



ومن جانبه، قال خالد عز الدين ـ المدير الإقليمي لشركة “أوجي تك” أن الشركة استطاعت أن تتوسع بعدد من الدول في منطقة الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر توفير أحدث التقنيات الحديثة مثل التي سنقوم بتطبيقها مع المدرسة الدولية وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم تنفيذ هذا الخدمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعد شركة “أو جي تيك” أحد الشركات المصرية الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ومتخصصة في تقديم حلول وأجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو RFIDوتشارك تحت جناح الهيئة بالمعرض الحالي وللمرة الرابعة على التوالي.

يشار إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإماراتية المختصة بسلامة الطلاب تعتزم تعميم تطبيق هذا النظام على كافة المدارس داخل الدولة بهدف تعزيز المراقبة الذكية والحماية الإلكترونية وزيادة الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت التعليمية.



