شراكة بين أوبر وفوري‎

المال- خاص:



وقعت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اتفاقية شراكة مع “فوري” لحلول المدفوعات الإلكترونية، بهدف تقديم خدمات دفع جديدة لعملاء “أوبر” من السائقين والركاب في مصر، ومن ثم تقديم دعم من الدرجة الأولى لجميع العملاء.

وبموجب هذه الشراكة سوف توفر “أوبر” للركاب إمكانية الشحن من خلال خدمة جديدة تسمى “رصيد أوبر”، وهي عبارة عن كوبونات تسمح لمستخدمي الخدمة الشحن من منافذ “فوري” البالغة 60 ألف فرع بجميع أنحاء الجمهورية، عن طريق استخدام تكنولوجيا الرقم السري بالفاتورة.



كما تعزز الشراكة من قدرة الشركتين على تحقيق هدفهما، حيث إن الخدمة الجديدة تسمح للركاب من خلالها شحن الرصيد لهم أو لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم، عن طريق زيارة أي من فروع شركة “فورى” وشحن رصيد بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه للعملية الواحدة.



أكد نادر مصيطف- رئيس قسم تطوير الأعمال في “أوبر” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية التعاون بين الصناعات، لافتا إلى أن التعاون مع ” فورى ” بمثابة شاهد على ضرورة تعاون الصناعات مع بعضها البعض حتى تتمكن التكنولوجيا من خدمة قطاعات أكبر من الشعوب.



وأضاف مصيطف قائلاً: “نشعر بفخر كبير حيال هذا النوع من الشراكات وسنواصل تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا، ومن ثم العمل على تسهيل الخدمة للعملاء عبر الاستفادة من خدمات الانتقال الآمنة من أوبر”.



الجدير بالذكر ، أن ” فورى ” و ” أوبر ” تشتركان في الأهداف نفسها التي تمكن المستخدمين من سهولة استخدام التكنولوجيا عن طريق توفير خدمة كود الفاتورة للعملاء، إلى جانب اختيارات الدفع نقدا أو من خلال البطاقات الائتمانية عبر منافذ “فورى”.



وأعرب محمد عكاشة العضو المنتدب بشركة ” فوري “، عن سعادته بشأن الشراكة الجديدة مع شركة بحجم وأهمية “أوبر”، موضحا أن هذا التعاون من شأنه أن يمنح شركته الفرصة لتسهيل طرق الدفع لمزيد من المستخدمين، بما يتماشى مع أهداف الشركة.



وأضاف عكاشة قائلاً: “شراكتنا مع أوبر أضافت لنا قطاعاً جديداً، وهو قطاع المواصلات”.



يذكر أن شراكة “أوبر” و”فوري” تأتي بالتزامن مع قيام الأولى بضخ استثمارات بقيمة ٢٠ مليون دولار في مصر، عبر بناء مركزها للتميز الذي يخدم جميع عملاء المنطقة من مصر بطاقة تشغيلية تزيد عن 400 موظف يقدمون خدمات الدعم للسائقين والركاب عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع زيادة طاقة التشغيل إلى ١٠٠٠ موظف بحلول عام ٢٠٢٠.