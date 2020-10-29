شراكة بين أليانز للتأمين وتليفونيكا لنشر خدمة الألياف الضوئية في ألمانيا

توصلت شركة أليانز للتأمين وشركة تليفونيكا للاتصالات Telefónica إلى اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لنشر خدمة الألياف الضوئية في المنزل (FTTH) في ألمانيا.

الشركتان بعد الانتهاء من الاتفاق ستمتلكان 50% من الشركة المشتركة بموجب نموذج حوكمة مشترك، حيث سوف تستثمر شركة أليانز كابيتال بارتنرز 50 % في المشروع المشترك نيابة عن شركة أليانز للتأمين وصندوق أليانز الأوروبي للبنية التحتية، وسوف تتم مشاركة Telefónica Group من خلال Telefónica Infra (وحدة البنية التحتية التابعة لها) التي تمتلك 40 % و Telefónica Deutschland / O2 بحصة 10 %.

شركة بيع بالتجزئة

وتعمل لشركة الجديدة كشركة بيع بالجملة، تم تعيين المشروع المشترك لنشر شبكات الألياف الضوئية المحلية في المناطق الريفية وشبه الريفية المحرومة في جميع أنحاء ألمانيا وتقديم وصول FTTH بالجملة لجميع مزودي خدمات الاتصالات، حتى يتمكنوا بدورهم من تقديم هذه الخدمات إلى العملاء، وتوفر شركة أليانز للتأمين، إحدى شركات التأمين والمستثمرين الرائدة في العالم ، وشركة Telefónica باعتبارها واحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم ركائز قوية تدعم خطط الشركة الطموحة.

وتساهم أليانز للتأمين بخبرتها من العديد من استثمارات الألياف وقوة الاستثمار الطويلة الأمد والخبرة بالإضافة إلى التواجد المحلي القوي.

ويأتي هذا الاستثمار عقب التزام الشركة بإطلاق خدمات الألياف الضوئية في فرنسا والنمسا، فيما تقدم Telefónica قدراتها وخبراتها التقنية في نشر وتشغيل شبكات الألياف، وستوفر Telefónica Spain خبرة في تصميم الشبكات والعمليات طوال سنوات النشر، بالإضافة إلى ذلك ستستفيد الشركة من قوة توزيع Telefónica Deutschland / O2 عبر قنواتها المختلفة عبر الإنترنت وخارجها كأول عميل وموفر بالجملة لها للبنية التحتية.

المشروع يتضمن 5 مليارات يورو استثمارات مشتركة

ويلتزم المشروع المشترك باستثمار ما يصل إلى 5 مليارات يورو من خلال مصادر مختلفة للتمويل وهى حقوق المساهمين ، قرض ثانوي طويل الأجل بالإضافة إلى تمويل خارجي بدون حق الرجوع، يتم توزيع الاستثمارات خلال فترة النشر التي تبلغ 6 سنوات.

وسوف تستثمر Telefónica ما يصل إلى 0.5 مليار يورو من الأسهم وستستثمر أليانز للتأمين ما يصل إلى مليار يورو من خلال أدوات مختلفة، تتيح فرصة العمل هذه لشركة Telefónica بلورة قيمة خبرتها مع الحفاظ على الأولويات المالية للمجموعة لصالح جميع أصحاب المصلحة ، من خلال هيكل محاط وغير موحد.

وأكد أنجيل فيلا، الرئيس التنفيذي للعمليات في Telefónica Group ، حماس شركته الشديد للشراكة مع أليانز، أحد أكبر المستثمرين في العالم الذين نشارك معهم الطموح لقيادة نشر الألياف في ألمانيا، والمساهمة في تسريع التنمية الرقمية للبلد، معربا عن سعادته أن تضع شركته خبراتها وراء هذه الشراكة، حيث تتحد مع أليانز كعنصر رئيسي للنجاح، وتعزيز عرض القيمة لشركة Telefónica Infra وتعزيز الاستراتيجية التي قدمتها Telefónica قبل عام.