شراكة بين أكسا ومؤسسة التمويل الدولية في مصر

أعلنت شركة “أكسا مصر” ومؤسسة التمويل الدولية، عضو بمجموعة البنك الدولي، عن إتمام صفقة بيع حصة تبلغ 10% من أكسا مصر للاستثمار، شركة مساهمة مصرية، لصالح مؤسسة التمويل الدولية وذلك بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

من جهته، قال حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للابتكار بمجموعة أكسا ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا مصر: “يعد التوسع في تعاوننا على المستوى العالمي مع مؤسسة التمويل الدولية ليشمل مصر، إنجازًا عظيمًا وخطوة مهمة لكلتا المؤسستين”.

وأضاف جلبرت شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر: “تسعى كل من شركة أكسا ومؤسسة التمويل الدولية لتحقيق نفس الرؤية التي تؤكد أهمية دور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وسوف تساعدنا هذه الشراكة على مواصلة استثماراتنا وتحقيق استراتيجيتنا التي تركز في المقام الأول على عملائنا في مصر، وذلك في سبيل تمكين الناس ومساعدتهم للاستمتاع بحياة أفضل”.