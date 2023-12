شراكة استراتيجية بين منصة مصر للتعليم وأكاديمية Right to Dream لتمكين المواهب الشابة

وقعت منصة مصر للتعليم بروتوكول تعاون مع أكاديمية Right to Dream لتمكين المواهب الشابة في مصر خلال رحلتهم الأكاديمية والرياضية.

أقيمت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مدينة باديا بغرب القاهرة، بحضور كل من أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، ومحمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية Right to Dream في مصر.

هدف الشراكة

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان أكاديمية Right to Dream بأهمية تعزيز التميز التعليمي والرياضي على حد سواء جنبًا إلى جنب ويعكس التزام الأكاديمية بالمناهج الوطنية.

كما يُعد تجسيدًا لتعاون الكيانات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 203 ويأتي البروتوكول تأكيدًا لمكانة منصة مصر للتعليم باعتبارها رائدة في تقديم الخدمات التعليمية بمنظور جديد في مصر.

مستقبل أفضل للشباب

فمن خلال هذا التعاون تؤكد منصة مصر للتعليم على حرصها على المساهمة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة من شباب الرياضيين بالإضافة إلى التزامها الراسخ نحو دورها كأحد أهم المنصات الرائدة في تقديم أرقى الخدمات التعليمية في مصر، ودعمها المتواصل للمبادرات التعليمية الواعدة.

فبموجب هذا البروتوكول، توفر منصة مصر للتعليم برامج أكاديمية للطلبة الموهوبين في أكاديمية Right to Dream، حيث تتضمن البرامج الشاملة التي تقدمها الأكاديمية تدريبات لكرة القدم وبرامج لتطوير المهارات الشخصية، بالإضافة لمدرسة خاصة داخل الأكاديمية ستديرها مدارس اللغات المتميزة التابعة لمنصة مصر للتعليم

وهو ما يخلق منظومة تعليمية متطورة ومتكاملة تضمن رفع القدرات العقلية والفكرية للطلبة وفقًا لأفضل مستويات التعليم الدولية، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية.

مساعدة الطلاب

كما يهدف التعاون إلى تمكين الطلبة من الاستغلال الأمثل لمواهبهم في المسارين الأكاديمي والرياضي حيث ستقوم منصة مصر للتعليم بالإشراف على المسيرة الأكاديمية للطلبة وتوفير بيئة تعليمية متوازنة تضم كل من المناهج الوطنية والمعايير الدولية لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وتعليقًا على هذا التعاون، يقول محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية Right to Dream:”توفر أكاديمية Right to Dream في مصر فرصًا استثنائية للمواهب الشابة لتحقيق التميز على الصعيدين الأكاديمي والرياضي.

لذلك فإن التعاون مع منصة مصر للتعليم سيساهم بشكل كبير في تعزيز الذراع التعليمية للأكاديمية ويساعدنا على إعداد مواهب شابة قادرة على تحقيق أهدافها في المستقبل.”

ومن جانبه أشاد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم بالتعاون مع أكاديمية Right to Dream واعتبره نقلة نوعية في تشكيل مهارات وقدرات الجيل القادم من الطلاب الرياضيين، وتمكينهم من اكتشاف أنفسهم

حيث قال:” يسعدنا أن نلعب دورًا محوريًا في هذا التعاون، باعتبارنا منصة ملتزمة بتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها، في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية وإدراكنا لأهمية الاستثمار في مستقبل شباب مصر.”

مؤسسة Right to Dream

جدير بالذكر أن مؤسسة Right to Dream قامت منذ انطلاقها في عام 1999 بتمكين أكثر من 300 طالب من غانا والدانمارك، وتأهل بعضهم بالفعل للعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات، فيما حصل البعض الآخر على فرص تعليمية في جامعات Ivy League بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم تقديم نفس النموذج في مصر، مما يعطي فرصة للموهوبين من جميع أنحاء البلاد لتحقيق أحلامهم. تضم الأكاديمية مرافق متطورة وخدمات بمستوى عالمي، بما في ذلك ثلاثة ملاعب لكرة القدم على مساحة 16 فدانًا، وصالة رياضية بمساحة 350 مترًا مربعًا، وأماكن إقامة للطلاب والموظفين، وفندق لاستضافة معسكرات التدريب، ومدرسة كاملة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. كما يضم مقر الأكاديمية أيضًا ملعب بادل وملعب متعدد الاستخدامات وحمام سباحة.

تفاصيل الأكاديمية

تلعب الأكاديمية دورًا محوريًا في القطاع الرياضي حيث تبحث عن الشباب الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا في مختلف المحافظات في مصر، وتمنحهم فرصة الانضمام إلى أندية كرة القدم الشهيرة في جميع أنحاء العالم والمؤسسات الأكاديمية المرموقة في الولايات المتحدة.

تستوعب الأكاديمية 120 طالبًا، والتحق بها حاليًا 53 طالبًا، بما في ذلك 45 طالبًا و8 طالبات.

تركز الأكاديمية على الجمع بين التفوق الأكاديمي والرياضي بهدف تمكين المواهب الشابة من تحقيق إمكاناتها بشكل كامل.