شراكة استراتيجية بين «كلاركسون بلاتوه» و« تريمف» للتوسع فى النقل البحرى

وقعت «كلاركسون بلاتوه» المتخصصة فى أعمال الوساطة والخدمات اللوجستية، اتفاقية شراكة استيراتيجية مع شركة تريمف الرائدة فى أنشطة إمتلاك وتشغيل وإدارة السفن ومعدات مناولة البضائع وأعمال الشحن والتفريغ وأعمال النقل البحرى.

تستهدف الشراكة بين الجانبين تبادل المعلومات والبيانات والتوسع فى خدمات الوكالة الملاحية والأعمال اللوجستية وأنشطة الشارتينج (تأجيرالسفن) وأعمال النقل البحرى.

أكد اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون أن الإتفاق يهدف إلى تحقيق التكامل فى مجالات النقل البحرى وفق شراكة إستراتيجية، تستهدف التوسع فى نشاط الوساطة والشارترينج.

ولفت إلى أن كلاركسون تمتلك نظاما معلوماتيا وقاعدة بيانات ترصد من خلالها حركة أسواق النقل البحرى وفرص الاستثمار فى النشاط بجانب قيامها باعمال النقل البحرى للبضائع بمختلف انواعها.

وأشار البنان إلى أن كلاركسون تتبنى إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الخدمات البحرية المتكاملة.

وأضاف أن النظام الملاحى العالمى يعزز فرص التحالفات والاندماجات بين الخطوط والشركات الملاحية العالمية، يتطلب تعزيز القوة الاقتصادية والملاءة المالية للشركات الملاحية بما يمكنها من المنافسة واستيعاب المتغيرات فى أسواق الملاحة العالمية.

وقال إن شركة تريمف تعد من أبرز الشركات العاملة فى نشاط نقل البضائع وهو مايعزز فرص الشراكة الجديدة للمساهمة فى نقل احتياجات مصر من السلع الاستيراتيجية.