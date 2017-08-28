شراء دولار المركزي ينخفض 4 قروش إلى 17.61 جنيه

هبة محمد انخفض دولار البنك المركزي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، 4 قروش للشراء إلى 17.6128 جنيه، مقابل 17.6496 جنيه -أمس- فيما تراجع سعر البيع 3 قروش إلى 17.7350 جنيه، بدلاً من 17.7660 جنيه -أمس. ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية، والبنوك الأخرى.

هبة محمد

انخفض دولار البنك المركزي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، 4 قروش للشراء إلى 17.6128 جنيه، مقابل 17.6496 جنيه -أمس- فيما تراجع سعر البيع 3 قروش إلى 17.7350 جنيه، بدلاً من 17.7660 جنيه -أمس.

ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية، والبنوك الأخرى.

وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيهًا، في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيهًا.

وتراجع أسفل مستوى 18 جنيهًا -مطلع يوليو الماضي- لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، كما يعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.

وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.