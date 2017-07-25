شراء دولار المركزي يرتفع قرشين إلى 17.83 جنيه

هبة محمد أشار البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إلى أن سعر شراء الدولار لديه ارتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ قرشين ليصل إلى 17.8373 جنيه، مقابل 17.8141 جنيه أمس، كما ارتفع سعر البيع قرشًا إلى 17.9589 جنيه، بدلًا…

هبة محمد

أشار البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إلى أن سعر شراء الدولار لديه ارتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ قرشين ليصل إلى 17.8373 جنيه، مقابل 17.8141 جنيه أمس، كما ارتفع سعر البيع قرشًا إلى 17.9589 جنيه، بدلًا من 17.9443 جنيه، أمس الاثنين.





ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

كان سعر بيع الدولار لدى “المركزي” قد تذبذب، خلال تعاملات الشهر الحالي، إذ انخفض أسفل مستوى 18 جنيهًا يوم 4 يوليو الحالي، لكنه عاود الصعود لنفس المستوى بعد 12 يومًا في 16 يوليو، فيما تراجع مجددًا تحت 18 جنيهًا بعد يومين فقط من الصعود في 18 يوليو الحالي.

وتراجع شراء دولار المركزي يوم الاثنين 3 يوليو أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، فيما انخفض سعر البيع يوم الثلاثاء 4 يوليو الحالي، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.

وتذبذت أسعار دولار “المركزي” بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور التالية مستقرًّا عند مستوى 18 جنيهًا.

وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.