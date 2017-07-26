شراء المحافظ يستحوذ على 55.3% من قروض التمويل العقارى

أحمد الدسوقى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ شراء المحافظ العقارية على 55.3% من إجمالى التمويلات التى ضختها شركات التمويل العقارى، فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017.



وضخت شركات التمويل العقارى 861.7 مليون جنيه، فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017، مقابل 442.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل ارتفاع قدره بـ 94.8%.



وقالت الهيئة -فى أحدث تقاريرها- اليوم الأربعاء، إن الشركات اشترت محافظ من شركات التطوير العقارى بقيمة 476.5 مليون جنيه، فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017، مقابل 254.1 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.



فى سياق متصل، أشارت الهيئة إلى استحواذ شريحة الدخل الأعلى من 3500 جنيه على 97.2% من إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات، بقيمة 861 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017، فى حين لم يتم ضخ أى تمويلات تذكر لشريحة الدخل الأقل من 2500 جنيه، خلال نفس الفترة من العام الحالى.