شد أجزاء وJonah Hex ضمن خريطة أفلام اليوم

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 11 مايو 2017. OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض كان رفيجي 2:00ص بتوقيت القاهرة 4:00ص شد أجزاء 6:00ص هجوم منتصف الليل 8:00ص بي بي 10:00ص هيبتا 12:00م شي يوم رح فل 2:00م 4:00م بابا 6:00م نظرية عمتي 8:00ص عصفوري 10:00م سيما 2:30ص لك يوم يابيه 5:00ص 7:30ص 10:00ص المولد 12:30ص مافيا 3:00م قمر الليل 6:00م سكة سفر 9:00م عودة الندلة 11:30م ART أفلام 1 3:00ص 5:15ص 7:30ص 10:00ص حاحا وتفاحة 12:30ص كلاشنكوف 2:30م جبروت امراة 4:45م اريد خلعا 7:00م الدادة دودي 9:00م الف مبروك 11:00م ART أفلام 2 الخونة 3:00ص علي كيفك 5:15ص الندم 7:30ص 10:00ص 12:00ص هذا جناه ابي 2:15م 4:30م 6:30م 9:00م اخر شقاوة 11:30م ART سينما التجربة الدنماركية 12:00ص تيمور وشفيقة 2:00ص تيمور وشفيقة 10:00ص يالا عقبالكن 12:00ص التجربة الدنماركية 2:00م تيمور وشفيقة 4:00م يالا عقبالكن 6:00م التجربة الدنماركية 8:00م تيمور وشفيقة 10:00م MBC2 1:30ص 04:00م 6:00ص 8:30ص 10:30ص 1:00م 4:00م 6:00م 8:00م 10:30م MBC Action 4:00ص 5:30ص 6:00م 11:30م FOT Movies 3:30ص 5:30ص the way back 7:30ص Parallels 09:30 ص 11:30ص 1:30م the way back 3:30م 5:30م 8:00م 9:30م 11:30م Star Movies 2:15ص 4:00ص 5:45ص 7:30ص 09:30 ص 11:30ص 1:15م 3:15م 5:15م 7:00م 9:00م 10:45م
إيمان حشيش
Journey to the Center of the Earth
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 11 مايو 2017.
OSN سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
كان رفيجي
2:00ص
بتوقيت القاهرة
4:00ص
شد أجزاء
6:00ص
هجوم منتصف الليل
8:00ص
بي بي
10:00ص
هيبتا
12:00م
شي يوم رح فل
2:00م
4:00م
بابا
6:00م
نظرية عمتي
8:00ص
عصفوري
10:00م
سيما
2:30ص
لك يوم يابيه
5:00ص
7:30ص
10:00ص
المولد
12:30ص
مافيا
3:00م
قمر الليل
6:00م
سكة سفر
9:00م
عودة الندلة
11:30م
ART أفلام 1
3:00ص
5:15ص
7:30ص
10:00ص
حاحا وتفاحة
12:30ص
كلاشنكوف
2:30م
جبروت امراة
4:45م
اريد خلعا
7:00م
الدادة دودي
9:00م
الف مبروك
11:00م
ART أفلام 2
الخونة
3:00ص
علي كيفك
5:15ص
الندم
7:30ص
10:00ص
12:00ص
هذا جناه ابي
2:15م
4:30م
6:30م
9:00م
اخر شقاوة
11:30م
ART سينما
التجربة الدنماركية
12:00ص
تيمور وشفيقة
2:00ص
تيمور وشفيقة
10:00ص
يالا عقبالكن
12:00ص
التجربة الدنماركية
2:00م
تيمور وشفيقة
4:00م
يالا عقبالكن
6:00م
التجربة الدنماركية
8:00م
تيمور وشفيقة
10:00م
MBC2
1:30ص
04:00م
6:00ص
8:30ص
10:30ص
1:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:30م
MBC Action
4:00ص
5:30ص
6:00م
11:30م
FOT Movies
3:30ص
5:30ص
the way back
7:30ص
Parallels
09:30 ص
11:30ص
1:30م
the way back
3:30م
5:30م
8:00م
9:30م
11:30م
Star Movies
2:15ص
4:00ص
5:45ص
7:30ص
09:30 ص
11:30ص
1:15م
3:15م
5:15م
7:00م
9:00م
10:45م