ثقافة وفنون

شد أجزاء وJonah Hex ضمن خريطة أفلام اليوم

إيمان حشيشتنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 11 مايو 2017. OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض
2:01 ص, الخميس, 11 مايو 17 2:01 ص, الخميس, 11 مايو 17

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إيمان حشيش

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 11 مايو 2017.

OSN سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

كان رفيجي

2:00ص

بتوقيت القاهرة

4:00ص

شد أجزاء

6:00ص

هجوم منتصف الليل

8:00ص

بي بي

10:00ص

هيبتا

12:00م

شي يوم رح فل

2:00م

Jannan

4:00م

بابا

6:00م

نظرية عمتي

8:00ص

عصفوري

10:00م

سيما

ظهور الإسلام “الوعد الحق

2:30ص

لك يوم يابيه

5:00ص

يوم مر ويوم حلو

7:30ص

ظهور الإسلام “الوعد الحق

10:00ص

المولد

12:30ص

مافيا

3:00م

قمر الليل

6:00م

سكة سفر

9:00م

عودة الندلة

11:30م

ART أفلام 1

عنتر شايل سيفه

3:00ص

كفر الطماعين

5:15ص

حريم كريم

7:30ص

عنتر شايل سيفه

10:00ص

حاحا وتفاحة

12:30ص

كلاشنكوف

2:30م

جبروت امراة

4:45م

اريد خلعا

7:00م

الدادة دودي

9:00م

الف مبروك

11:00م

ART أفلام 2

الخونة

3:00ص

علي كيفك

5:15ص

الندم

7:30ص

صراع مع الحياة

10:00ص

غريب في بيتي

12:00ص

هذا جناه ابي

2:15م

ست الستات

4:30م

حكم الزمان

6:30م

أربعة في مهمة رسمية

9:00م

اخر شقاوة

11:30م

ART  سينما

التجربة الدنماركية

12:00ص

تيمور وشفيقة

2:00ص

تيمور وشفيقة

10:00ص

يالا عقبالكن

12:00ص

التجربة الدنماركية

2:00م

تيمور وشفيقة

4:00م

يالا عقبالكن

6:00م

التجربة الدنماركية

8:00م

تيمور وشفيقة

10:00م

MBC2

MBC Action

FOT Movies

The Happening

3:30ص

 Wrong turn 3

5:30ص

the way back

7:30ص

Parallels

09:30 ص

The Happening

11:30ص

Wrong turn 3

1:30م

the way back

3:30م

Sideways

5:30م

Great Expectations

8:00م

The Host

9:30م

Men of Honor

11:30م

Star Movies

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