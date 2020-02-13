شدد على الجودة والصيانة.. رئيس الوزراء يطالب المحافظين بتقرير مصور لمشروعات الطرق

كلف المحافظين بإعداد مقترحات لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل

استعرض مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ما تم تنفيذه في خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات منذ شهر يوليو 2018 حتى الآن.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بإعداد تقرير وافٍ مدعم بالصور عن الطرق التي تم تنفيذها خلال عام 2018/2019، والطرق التى يتم تنفيذها بخطة العام المالى الحالى.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم متابعة الخطة من لجان متخصصة، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، وكلف المحافظين بإعداد مقترحات لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن العام المالي 2018/2019 شهد تنفيذ عدد 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بقيمة 5.4 مليار جنيه.

وأضاف أن العام المالي الحالي 2019/2020 يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158 كم، وبتكلفة 4.2 مليار جنيه.

ومن خلال الاعتماد الإضافي للعام المالي الحالي، من المخطط أن يتم تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في 12 محافظة، بحجم تكلفة 2 مليار جنيه.

وقال الوزير إن الإجمالي العام لمشروعات الرصف في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 بلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم بحجم تكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.

وعرض المهندس كامل الوزير لمشروعات الطرق التى سيتم تنفيذها بالتمويل الإضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية.

وقال إن الطرق تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها بأعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أنه سيتم استلام تلك الطرق من لجنة ثلاثية وممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية في المحافظات.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية، والذي يتكون من مبادرة “حياة كريمة”، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية.

والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، إضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.