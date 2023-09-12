شخص ينهي حياة صاحب محل في الجيزة.. والسبب: خلاف على سعر جراب هاتف محمول

أنهى شخص حياة صاحب محل هواتف محمولة بعد اختلافهما على سعر جراب موبايل ، فاستخرج الأول سلاح أبيض وطعنه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مالك محل هواتف محمولة، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين اتضح أنه أثناء تواجد المجني عليه ونجله بالمحل خاصته، حدثت مشادة كلامية بينهما وأحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، وعلى إثرها الأخير بالاعتداء على المتوفي بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة “له معلومات جنائية”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بمحافظة المنيا، والقبض على مرتكب الواقعة، بعدما تلقى مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بالعثور على جثة مزارع بقطعة أرض زراعية، وبها جروح طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة من سلاح أبيض “سكين”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية تطورت لمشاجرة، على إثرها اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابة التي أودت بحياته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.