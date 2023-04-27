شخص ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين في الشرقية

توصلت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي، إلى حل لغز العثور على جثة ربة منزل في محافظة الشرقية مقتولة داخل شقتها السكنية، بعدما كشفت أن زوج الضحية أقدم على ارتكاب جريمة قتلها طعنًا بالسكين بعد وقوع مشادات بينهما، وتمكنت من القبض عليه.

بدأ التحقيق في الواقعة، عقب تلقي مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة زوج المجني عليها -مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأضاف أنه حدثت مشادة كلامية بينهما وعلى إثرها اعتدى عليها بسلاح أبيض “سكين” فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن المتهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، عقب تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخص مصاب بطلق ناري خرطوش في الجسم.

وبالانتقال وسؤاله قال إن شخص لا يعلم بياناته، اعتدى عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وكذا سرقة مبلغ مالي كرهًا عنه.

وعقب تقنين الإجراءات، وتحديد المتهم أمكن ضبط وهو شخص له معلومات جنائية، وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، والمُستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولي عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.