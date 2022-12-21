شخص ينهي حياة «حماته» في سوهاج: «رفضت تصالحي مع زوجتي»

أنهى شخص حياة والدة زوجته «حماته» في محافظة سوهاج، عقب نشوب مشادة بينهما بعد خلافات أسرية أدت لترك الزوجة منزل الزوجية، وعند محاولة الصلح وإحضارها رفضت الأم وابنتها التصالح، فاستخدم سكينًا وقتلها، وضرب زوجته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن اعتداء زوج كريمته، على زوجته “ربة منزل” بسلاح أبيض “سكين” فأودى بحياتها، وذلك داخل المنزل.

وبإجراء التحريات وسؤال المُبلغ حدثت مشادة كلامية بين كريمته -مقيمة طرف زوجها المذكور- وزوجها على إثرها تركت منزل الزوجية والحضور لمنزله.

وأضافت أنه في وقت لاحق حضر زوجها لمنزله للتصالح فيما بينهما، واصطحابها لكنها ووالدتها رفضتا فحدثت بينهم مُشادة كلامية، وعلى إثرها زوج كريمته اعتدى على زوجته “حماته” على النحو المشار إليه.

ولفت إلى إحداث إصابتها التي أودت بحياتها، وكذا الاعتداء على كريمته “زوجة المتهم” بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، وأيدت ذلك زوجة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.