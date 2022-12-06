شخص ينهي حياة جاره طعنًا بـ«خنجر» في القاهرة.. والسبب: خلافات الجيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص أنهى حياة جاره طعنًا بسلاح أبيض «خنجر» في محافظة القاهرة ، وذلك بعد مشادة بينهما على خلافات الجيرة.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجرح طعني في الجسم، وتوفى أثناء إسعافه، على إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تقابل مع نجل عم المتوفي -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي- أقر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفي وشخص بسبب خلافات الجيرة.

وأوضح الفحص أنها تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “خنجر”، نتج عن ذلك إصابة المجني عليه المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.